PODSTRANA: Kanalizacija, asfalt i nova javna rasvjeta - U Grljevcu završeni radovi vrijedni 165 tisuća eura

U dijelu ulice Duge njive u Grljevcu završeni su radovi kojima je značajno unaprijeđena komunalna infrastruktura ovog dijela Podstrane. Radove je jučer obišao načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić.

Projektom je rekonstruirana javna rasvjeta na dionici dugoj oko 420 metara. Postavljeni su novi rasvjetni stupovi visine šest metara te suvremene i energetski učinkovite LED svjetiljke.

Uz rekonstrukciju javne rasvjete, u istom dijelu ulice, u suradnji s društvom Vodovod i kanalizacija Split, izgrađen je novi sustav fekalne odvodnje u duljini od oko 270 metara.

Po završetku svih infrastrukturnih radova izveden je i novi asfaltni sloj u punoj širini kolnika, na dionici dugoj oko 270 metara.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 165.000 eura s PDV-om.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako je riječ o primjeru ulaganja kojim se istovremeno rješava više važnih infrastrukturnih pitanja.

„Završetkom ovih radova stanovnicima ovog dijela Grljevca osigurali smo kvalitetniju i sigurniju prometnicu, novu i energetski učinkovitu javnu rasvjetu te, što je posebno važno, izgrađen je novi sustav fekalne odvodnje. Kada možemo istovremeno riješiti kanalizaciju, obnoviti prometnicu i unaprijediti javnu rasvjetu, tada dobivamo konkretan rezultat koji izravno podiže kvalitetu života naših mještana.

Zahvaljujem društvu Vodovod i kanalizacija Split na odličnoj suradnji i koordinaciji tijekom realizacije projekta. Posebno zahvaljujem i našim mještanima na strpljenju i razumijevanju tijekom izvođenja radova. Svjesni smo da ovakvi zahvati privremeno otežavaju svakodnevno funkcioniranje, ali upravo su ovakva ulaganja nužna kako bismo dugoročno imali kvalitetniju i pouzdaniju komunalnu infrastrukturu. Nastavljamo s ulaganjima u sve dijelove Podstrane, rješavajući infrastrukturne probleme sustavno i odgovorno“, poručio je načelnik Dropuljić.

Realizacijom ovog zahvata dodatno se nastavlja ulaganje u modernizaciju komunalne infrastrukture na području Općine Podstrana, s ciljem stvaranja kvalitetnijih uvjeta života za sve stanovnike.