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PODSTRANA: Dovršena rekonstrukcija javne rasvjete na Grbavcu, vrijednost radova 70 tisuća eura

Prometnica je bolje osvijetljena
podstrana javna rasvjeta 6

U dijelu Ulice Mile Gojsalić na Grbavcu dovršena je rekonstrukcija javne rasvjete u duljini od oko 450 metara. Radove je osobno obišao načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić, a ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi oko 70.000 eura s PDV-om.

Rekonstrukcijom je unaprijeđena javna rasvjeta na ovoj dionici, čime se pridonosi boljoj osvijetljenosti prometnice i većoj sigurnosti pješaka i vozača.

Načelnik Mijo Dropuljić istaknuo je kako je modernizacija komunalne infrastrukture važan dio kontinuiranih ulaganja u svim dijelovima općine.

„Osobno obilazim projekte kako bih pratio njihovu realizaciju i sagledao rezultate na terenu. Rekonstrukcijom javne rasvjete na Grbavcu nastavljamo unapređivati komunalnu infrastrukturu i stvarati sigurnije uvjete za naše mještane. Nastavit ćemo s ulaganjima koja odgovaraju stvarnim potrebama naših naselja i doprinose kvaliteti svakodnevnog života u Podstrani”, izjavio je načelnik Dropuljić.

Općina Podstrana nastavlja s aktivnostima usmjerenima na modernizaciju komunalne infrastrukture i podizanje standarda uređenosti svojih naselja.

podstrana javna rasvjeta 1
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