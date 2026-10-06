Podstrana donirala 30.000 eura za stadion u Vukovaru: "Ovo je naš način da kažemo da nismo zaboravili"

Općina Podstrana donirala je 30.000 eura za izgradnju stadiona "12 hrvatskih redarstvenika" u Vukovaru. Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić danas je u prostorijama Općine ugostio gradonačelnika Vukovara Marijana Pavličeka, kojemu je tom prilikom uručena donacija.

Riječ je o još jednom nastavku prijateljskih odnosa Podstrane i Vukovara, dviju sredina čija je povezanost posebno snažna još od vremena Domovinskog rata.

Vukovarci su tijekom rata utočište pronašli u Podstrani

Brojni Vukovarci tijekom ratnih godina bili su prognani iz svojih domova, a dio njih utočište je pronašao upravo u Podstrani. U iznimno teškim okolnostima Podstrana im je pružila dom, sigurnost i mogućnost da barem dio svakodnevice nastave živjeti u miru.

Dio prognanika svoje je školske dane proveo zajedno s djecom iz Podstrane, stvarala su se prijateljstva, a neki su upravo ondje zasnovali i svoje obitelji. Povezanost nastala u ratnim godinama traje do danas, a brojni Vukovarci i dalje se vraćaju u Podstranu kao gosti i prijatelji.

Dropuljić: "Ovo nije samo donacija od 30.000 eura"

Načelnik Mijo Dropuljić istaknuo je kako ova donacija za njega ima posebno značenje. "Ovo nije samo donacija od 30.000 eura. Ovo je naš način da kažemo Vukovaru da nismo zaboravili. U najtežim danima Domovinskog rata dio Vukovaraca pronašao je svoj privremeni dom upravo u Podstrani. Naša su djeca tada išla zajedno u školu, stvarala prijateljstva, dijelila svakodnevicu. Neki su se ovdje vjenčali, osnovali obitelji i ostavili dio svog života u našoj općini", kazao je Dropuljić.

Dodao je kako prijateljstvo Podstrane i Vukovara nije samo formalno. "Zato danas, kada možemo pomoći Vukovaru, to činimo od srca. Podstrana i Vukovar nisu povezani samo formalnim prijateljstvom, nego ljudskim pričama i uspomenama koje traju desetljećima. Ova donacija je znak zahvalnosti, poštovanja i prijateljstva. Vjerujem da će stadion '12 hrvatskih redarstvenika' biti mjesto okupljanja mladih, sporta i zajedništva, ali i mjesto koje će čuvati uspomenu na one koji su branili Vukovar i Hrvatsku", poručio je načelnik Podstrane.

Pavliček: "Zajedništvo iz najtežih vremena i danas živi"

Gradonačelnik Vukovara Marijan Pavliček zahvalio je Općini Podstrana i njezinim stanovnicima na vrijednoj donaciji, ali i na dugogodišnjoj povezanosti dviju sredina. "Ova donacija za nas ima posebno značenje jer dolazi iz Podstrane, općine koja je u najtežim danima Domovinskog rata otvorila svoja vrata Vukovarcima. Znamo koliko su veze između naših ljudi snažne i koliko uspomena iz tog vremena i danas živi", kazao je Pavliček.

Istaknuo je kako je izgradnja stadiona važan projekt za Vukovar i mlade u tom gradu. "Izgradnja stadiona '12 hrvatskih redarstvenika' važan je projekt za Vukovar i naše mlade, a pomoć prijatelja poput Općine Podstrana pokazuje da zajedništvo koje je postojalo u najtežim vremenima i danas živi. Zahvaljujem načelniku Miji Dropuljiću, Općini Podstrana i svim njezinim stanovnicima na ovoj vrijednoj pomoći i prijateljstvu koje traje", poručio je Pavliček.

Prijemu nazočili predstavnici Općine Podstrana

Današnjem prijemu nazočili su i zamjenik načelnika Općine Podstrana Tomislav Buljan, predsjednik Općinskog vijeća Darko Juranin, zamjenik predsjednika Općinskog vijeća Zdravko Galić, pročelnici Općine Podstrana te upravitelj Vlastitog pogona.