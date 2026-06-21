PODSTRANA DOBILA JOŠ TRI NOVA MURALA: Oslikani zidovi uz magistralu i na Grljevcu

Podstrana je bogatija za još tri nova murala koja su ovih dana oslikana u suradnji Općine Podstrana i Turističke zajednice Općine Podstrana. Riječ je o nastavku projekta uređenja javnih površina koji je započeo prošle godine oslikavanjem triju zidova na frekventnim lokacijama u mjestu.

Novi murali nalaze se uz Jadransku magistralu na križanjima sa Zvonimirovom ulicom i III. Obalnim prilazom te na zidu u Ulici Mile Gojsalić pored igrališta MNK Podstrana. Motivi prikazuju more, plaže, sunce i prepoznatljive elemente Podstrane, čime dodatno doprinose vizualnom identitetu mjesta.

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Autor idejnog rješenja i izvedbe murala je podstranski umjetnik Antonio Perišić, kojemu su iz Općine zahvalili na kreativnosti i uloženom trudu.

Načelnik Općine Podstrana Mijo Dropuljić istaknuo je kako projekt ima višestruku vrijednost za zajednicu.

„Prošle godine krenuli smo s idejom da sive betonske površine pretvorimo u nešto lijepo, prepoznatljivo i pozitivno za naše mjesto. Posebno me veseli što zidovi koje smo tada oslikali nisu ponovno išarani, što pokazuje da su ih naši mještani prihvatili i da zajedno razvijamo svijest o važnosti očuvanja javnog prostora. Upravo zbog toga odlučili smo nastaviti projekt i ove godine urediti još tri lokacije“, rekao je načelnik Dropuljić.

Dodao je kako murali nisu samo estetski dodatak prostoru, već i svojevrsna razglednica Podstrane.

„Motivi mora, plaža, sunca i naših lokalnih posebnosti predstavljaju ono po čemu je Podstrana prepoznatljiva. Želimo da javni prostori budu uređeni, ugodni i privlačni kako našim mještanima tako i brojnim posjetiteljima koji svakodnevno prolaze kroz Podstranu. Ovakvi projekti pokazuju da se relativno malim ulaganjima mogu postići vidljive i trajne promjene u izgledu mjesta“, naglasio je Dropuljić.

Ukupna vrijednost izvedenih radova iznosi 5.800,00 eura s PDV-om.

Iz Općine poručuju kako će i u budućnosti nastaviti ulagati u uređenje javnih površina te podupirati projekte koji doprinose ljepšem i kvalitetnijem životnom okruženju za sve stanovnike Podstrane.