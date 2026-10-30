Podsjetnik na slavnu povijest: Trogir ugošćuje glazbeno-scensku predstavu i film "Bitka za Vukovar"

Trogir će u utorak, 10. studenoga, biti domaćin posebnog događaja posvećenog sjećanju na heroje Domovinskog rata i obranu Vukovara. U Kantunu kulture održat će se glazbeno-scenska predstava i projekcija filma "Bitka za Vukovar", a ulaz za sve posjetitelje bit će slobodan.

Program počinje u 18 sati u Kantunu kulture, na adresi Ulica dr. Franje Tuđmana 2 u Trogiru, a posjetitelji će imati priliku prisjetiti se jednog od najtežih, ali i najvažnijih razdoblja novije hrvatske povijesti. U sklopu programa bit će prikazan film "Bitka za Vukovar", posvećen obrani grada koji je 1991. godine postao simbol hrvatskog otpora, hrabrosti i žrtve u Domovinskom ratu.

Nastupa KUU "Andrija Matijaš - Pauk"

Uz filmsku projekciju, najavljen je i nastup Kulturno-umjetničke udruge "Andrija Matijaš - Pauk", koja će svojim glazbeno-scenskim programom dodatno obogatiti večer posvećenu sjećanju na Vukovar.

Na plakatu kojim se najavljuje događaj istaknuti su i vukovarski ratnici Damir Plavšić i Hrvoje Kurot, čime se dodatno naglašava povezanost programa sa sudionicima obrane Vukovara. Pokrovitelji događaja su Grad Trogir i Udruga hrvatskih dragovoljaca Domovinskog rata Trogir, dok je među organizatorima naveden i HVIDRA Trogir.

Sjećanje na žrtvu Vukovara

Događaj se održava uoči obilježavanja Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dana sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, koji se u Hrvatskoj obilježavaju 18. studenoga. Bitka za Vukovar, koja je trajala gotovo tri mjeseca 1991. godine, ostala je jedan od najvažnijih simbola Domovinskog rata. Unatoč višestruko nadmoćnijem neprijatelju, hrvatski branitelji pružali su snažan otpor, a njihova hrabrost i žrtva trajno su upisane u hrvatsku povijest.

Trogirski program bit će prilika da se kroz film, glazbu i scenski nastup još jednom oda počast onima koji su sudjelovali u obrani Vukovara te da se sjećanje na njihovu žrtvu prenese i mlađim generacijama. Ulaz na događaj je slobodan, a početak programa zakazan je za utorak, 10. studenoga 2026. godine, u 18 sati.