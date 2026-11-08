Podočnjaci, ispadanje kose i blijeda koža: Može li vaše lice otkriti manjak željeza? Liječnici imaju važno upozorenje

Na TikToku i Instagramu sve se više govori o trendu nazvanom „ferritin face”, odnosno licu koje navodno otkriva nedostatak željeza u organizmu. Korisnici društvenih mreža tvrde da se niske zalihe željeza mogu prepoznati po tamnim podočnjacima, blijedoj koži, ispucalim usnama, pojačanom ispadanju kose i lomljivim noktima.

Iako neki od tih simptoma doista mogu biti povezani s nedostatkom željeza, liječnici upozoravaju da se dijagnoza ne može postaviti samo na temelju izgleda.

„Ferritin face nije medicinska dijagnoza. Međutim, može biti naznaka da se nešto događa”, izjavila je za BBC liječnica Aziza Sesay.

Može li se manjak željeza doista prepoznati na licu?

Feritin je protein koji služi za skladištenje željeza u organizmu, dok hemoglobin omogućuje prijenos kisika krvlju.

Zalihe željeza mogu se smanjiti i prije nego što se razvije anemija. To znači da osoba može osjećati simptome nedostatka željeza čak i kada su vrijednosti hemoglobina još uvijek unutar referentnih granica.

Hematolog Drew Provan naglašava da nije moguće pouzdano procijeniti razinu željeza samo promatranjem nečijeg lica.

Osobe s izraženijom anemijom mogu imati blijedu kožu, dok umor može pridonijeti pojavi tamnih podočnjaka. Međutim, takve promjene mogu imati brojne druge uzroke.

Liječnica Sesay upozorava i da promjene boje kože mogu biti manje uočljive kod osoba tamnije puti, zbog čega oslanjanje na izgled nije pouzdana metoda prepoznavanja problema.

Počela je gubiti kosu i osjećati snažan umor

Svoje iskustvo s nedostatkom željeza podijelila je i 32-godišnja Lucy, koja na društvenim mrežama govori o problemima s gubitkom kose.

Prve simptome primijetila je 2021. godine, kada je počela osjećati izražen umor i lupanje srca. Istodobno joj je kosa sve više ispadala.

Nakon prvih liječničkih pregleda rečeno joj je da su nalazi uredni, a dijagnosticiran joj je generalizirani anksiozni poremećaj.

Međutim, naknadna krvna pretraga pokazala je vrijednost od samo 12 mikrograma po litri, koju je Lucy povezala sa svojim problemima s nedostatkom željeza.

Prisjetila se da joj je koža u tom razdoblju izgledala sivkasto, dok je kosa postala izrazito suha i lomljiva.

Promjenu koju je osjetila nakon oporavka opisala je kao razliku između „dana i noći”.

Krvna pretraga jedini je pouzdan način potvrde

Stručnjaci naglašavaju da se nedostatak željeza mora potvrditi odgovarajućim krvnim pretragama.

Pritom nije dovoljno samo ustanoviti da su zalihe željeza niske. Jednako je važno otkriti zbog čega je do nedostatka došlo.

Među mogućim uzrocima nalaze se obilne menstruacije, nedovoljan unos željeza prehranom, krvarenje iz probavnog sustava te poremećaji apsorpcije hranjivih tvari.

Liječenje često uključuje uzimanje pripravaka željeza, ali liječnici upozoravaju da ih ne bi trebalo uzimati na vlastitu ruku.

Uzimanje dodataka željeza bez potvrđenog nedostatka može biti štetno, a samoliječenje može odgoditi otkrivanje ozbiljnijeg zdravstvenog problema.

Željezo se može unositi i prehranom. Među namirnicama koje ga sadrže nalaze se meso, grah, leća i zeleno lisnato povrće.

Društvene mreže mogu pomoći, ali i dovesti do pogrešnih zaključaka

Liječnica Aziza Sesay upozorava da su društvene mreže, kada je riječ o zdravstvenim savjetima, „dvosjekli mač”.

S jedne strane, objave o simptomima mogu potaknuti ljude da obrate pozornost na svoje zdravlje i potraže liječničku pomoć.

S druge strane, trendovi poput „ferritin face” mogu stvoriti pogrešan dojam da je određeno zdravstveno stanje moguće prepoznati na temelju nekoliko fotografija ili promjena u izgledu.

Bljedilo, podočnjaci, ispadanje kose i lomljivi nokti mogu biti razlog za razgovor s liječnikom, ali sami po sebi ne potvrđuju nedostatak željeza.

Zato stručnjaci savjetuju da se osobe koje primijete takve promjene, osobito ako ih prate umor, slabost ili lupanje srca, obrate liječniku radi procjene i odgovarajućih pretraga.