Podmosorske ljetne večeri donose bogat program: Tri mjeseca kulture i zabave u Dugopolju

Zanimljiv kulturni program, prošaran raznovrsnim manifestacijama, odvija se tijekom ljetnog perioda u općini Dugopolje. Na programu ,,Podmosorske ljetne večeri“ su: koncerti, predstave, izložbe i likovne radionice za djecu kroz lipanj, srpanj i kolovoz ove godine.

Posjetitelji će uživati u ljetnim večerima na različitim lokacijama, ovisno o vrsti događanja. U Domu kulture u Dugopolju publika će se opustiti uz humoristične predstave kazališnih skupina, a moći će pogledati i inspirativne izložbe pojedinaca i udruga.

Narodna knjižnica Dugopolje priprema likovne radionice za djecu (uz obaveznu prijavu) i dječje predstave – zabave sigurno neće nedostajati.

Koncerti vjerskog i kulturnog karaktera održat će se na otvorenom: u dvoru ispred župne crkve sv. Mihovila ark. u Dugopolju, na središnjem Trgu domovinske zahvalnosti (preko puta zgrade OŠ Dugopolje) i na ljetnoj pozornici ispred crkve sv. Roka u zaseoku Kute u Dugopolju.

Ove godine održavaju se 21. MEĐUNARODNI FOLKLORNI SUSRETI ,,Ljepota u kamenu - kamenitom“ na kojem će nastupiti domaće i inozemne folklorne skupine. Na rasporedu je i molitveni koncert u izvedbi hrvatske pop-pjevačice ALBINE GRČIČ i grupe EMANUEL, koji izvode duhovnu glazbu.

Program je u organizaciji: Općine Dugopolje, Turističke zajednice Općine Dugopolje, Narodne knjižnice u Dugopolju, KUD-a ,,Pleter“ Dugopolje, Župe sv. Mihovila Dugopolje i Udruge ,,DAR“ Dugopolje.

Tri mjeseca različitih događanja na zanimljivim lokacijama u mjestu pod sjevernim padinama Mosora.

Iskoristite slobodnu večer i posjetite Dugopolje u ljetnom periodu.

Ulaz na sve manifestacije je slobodan.

Detaljnije informacije pronađite na službenim stranicama organizatora. visitdugopolje.com