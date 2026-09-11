Podignuta optužnica zbog požara u Domu umirovljenika u Tuzli: U tragediji je život izgubilo 17 osoba

Tužiteljstvo Tuzlanske županije podiglo je optužnicu protiv sedam osoba zbog požara koji je prošle godine zahvatio Dom umirovljenika u Tuzli. U tragediji je poginulo 17 korisnika doma, dok je još 30 starijih osoba ozlijeđeno.

Među optuženima je i bivši ravnatelj ustanove Mirsad Bakalović. Uz njega, optužnicom su obuhvaćeni bivši odgovorni djelatnici doma te osobe povezane s tvrtkom zaduženom za održavanje protupožarnog sustava.

Tereti ih se za teška kaznena djela protiv opće sigurnosti ljudi i imovine, dok se Bakalovića dodatno tereti za zlouporabu položaja i ovlasti.

Tužiteljstvo tvrdi da nisu poduzete potrebne mjere

Prema navodima iz optužnice, u objektu nisu bile provedene sve propisane mjere zaštite od požara, iako su odgovorne osobe bile svjesne da je riječ o ustanovi u kojoj boravi velik broj teško pokretnih i posebno ranjivih korisnika.

U vrijeme požara u domu je bilo oko 180 osoba. Više od stotinu korisnika bilo je teško bolesno, nepokretno ili je imalo neki oblik invaliditeta.

Tužiteljstvo smatra da nije bio osiguran odgovarajući nadzor nad korisnicima kojima je bila potrebna pomoć pri kretanju, kao ni primjeren sustav za rano otkrivanje i dojavu požara. Kao problematične navode i uvjete za odimljavanje te mogućnost pravodobne evakuacije.

Optužnicom su obuhvaćene i osobe koje su sudjelovale u procjeni ugroženosti objekta od požara te inspektor zadužen za zaštitu od požara.

Sedam osoba preminulo naknadno u bolnici

Požar je buknuo na sedmom katu Doma umirovljenika. Deset korisnika izgubilo je život neposredno nakon izbijanja požara, dok je još sedam osoba naknadno preminulo u bolnici od posljedica zadobivenih ozljeda. Ukupan broj žrtava tako je narastao na 17.

Tragedija je nakon požara ponovno otvorila i pitanje uvjeta u kojima su korisnici doma boravili. U javnosti su se pojavile fotografije zapuštenih prostorija, vlage i dotrajalih dijelova zgrade, dok su pojedine obitelji upozoravale na nedostatak osoblja i loše uvjete.

Mediji su pritom izvještavali i da su upozorenja na stanje u ustanovi postojala godinama prije tragedije.