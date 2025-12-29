Podignuta optužnica protiv bivšeg gradonačelnika u Dalmaciji

USKOK je podigao optužnicu protiv četvorice hrvatskih državljana i dviju pravnih osoba zbog niza korupcijskih kaznenih djela povezanih sa zlouporabom položaja i trgovinom utjecajem u Gradu Pagu.

Prema optužnici, tadašnji gradonačelnik Paga Ante Fabijanić dogovorio je s direktorima dviju gradskih i privatnih tvrtki da se novac iz gradskog proračuna nezakonito isplati kako bi se podmirio osobni porezni dug njegova vozača, prenosi Dnevnik.hr.

Prema optužnici, Fabijanić je u razdoblju od 9. do 24. travnja 2025., na zahtjev svog vozača i bliskog suradnika, dogovorio s direktorom gradskog trgovačkog društva i vlasnikom privatne tvrtke plan kojim se iz gradskog proračuna trebao izvući novac za podmirenje vozačeva poreznog duga.

To je učinjeno izdavanjem lažnih poslovnih dokumenata za radove koji nikada nisu izvedeni. Gradonačelnik je potom naložio hitno izdavanje narudžbenice za navodne radove vrijedne 16.300 eura, dok je direktor gradskog društva prikazao da je izvođenje tih radova povjereno privatnoj tvrtki.

Grad isplatio novac gradskoj tvrtki, a onda je iznos završio na računu privatne tvrtke

Vlasnik privatne tvrtke 10. travnja 2025. izdao je račune za navodne radove u vrijednosti od 16.300 eura iako su svi znali da ti radovi nikada nisu izvedeni.

Na inzistiranje vozača gradonačelnika, Grad je po nalogu gradonačelnika isplatio taj iznos gradskom trgovačkom društvu, koje je potom novac proslijedilo privatnoj tvrtki. Vlasnik te tvrtke zatim je novac predao vozaču, koji je njime 23. travnja 2025. podmirio svoj porezni dug. USKOK tvrdi da su optuženi na taj način oštetili Grad za najmanje 16.300 eura i sebi pribavili nepripadnu korist.

Optužnicom se drugookrivljenog tereti da je, od siječnja 2024. do 16. lipnja 2025., kao direktor i osoba ovlaštena za zastupanje gradskog trgovačkog društva tražio isplatu 10 posto vrijednosti građevinskih radova kao protuuslugu za osiguravanje posla.

Prema navodima USKOK-a, nakon što je gradsko trgovačko društvo s jednim izvođačem sklopilo ugovor o izvođenju radova vrijedan više od 4,5 milijuna eura drugookrivljeni je iskoristio svoj položaj kako bi drugom trgovačkom društvu omogućio da kao podizvođač dobije dio posla u vrijednosti od oko 480 tisuća eura. Zauzvrat je, prema optužnici, zatražio 10 posto vrijednosti izvedenih radova.

Nakon što je podizvođač naplatio radove u ukupnom iznosu od 596.085,36 eura, USKOK navodi da je drugookrivljeni 16. lipnja 2025. preuzeo dio zatraženog novca, u iznosu od 13.000 eura.