PODIGNUTA OPTUŽNICA PROTIV BANOŽIĆA, VOZAČKA MU IPAK NIJE ODUZETA: "Lakomisleno je smatrao da do štetnih posljedica neće doći"

Bivši ministar Mario Banožić 11. studenoga 2023. skrivio je tešku prometnu nesreću sa smrtnim posljedicama. Danas, 5. siječnja, oglasilo se Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima.

Objavu prenosimo u cijelosti i autentičnosti.

"Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima donijelo je rješenje o provođenju istrage protiv hrvatskog državljanina (1979.) zbog osnovane sumnje na počinjenje kaznenog djela izazivanja prometne nesreće u cestovnom prometu iz čl. 227. st. 1., 2., i 6. Kaznenog zakona, a navedeno je rješenje 22. prosinca 2023. upućeno okrivljeniku te je 2. siječnja 2024. zaprimljena potvrda da ga je okrivljenik uredno zaprimio slijedom čega su se stekli uvjeti za objavu priopćenja, s obzirom na više zaprimljenih upita novinara", javlja DORH.

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima provest će tijekom istrage dokazne radnje ispitivanja svjedoka i provesti potrebna vještačenja

"Postoji osnovana sumnja da je okrivljeni 44-godišnjak 11. studenoga 2023., oko 06:10 sati kod Vinkovaca, upravljao osobnim automobilom marke Nissan lijevom prometnom trakom II. dionice državne ceste broj 55 u smjeru Županje, protivno odredbama čl. 46. st. 1., 51. st. 1. i čl. 70. st. 1. toč. 4. Zakona o sigurnosti prometa na cestama, lakomisleno smatrajući da do štetnih posljedica neće doći. Osnovano se sumnja da je uslijed brzine neprilagođene osobini ceste, zavoju u desno te smanjenoj vidljivosti zbog magle i preglednosti uslijed skupa vozila počeo pretjecanje skupa vozila (tegljač s priključnim vozilom) ne vodeći računa da bi ovu radnju mogao sigurno izvesti te nije obratio pozornost na druga vozila na kolniku. Uslijed navedenog je došlo do udara osobnog vozila u prednji dio teretnog vozila koje se kretalo iz suprotnog smjera te je 40-godišnji vozač tog teretnog (kombi) vozila preminuo na mjestu nesreće zbog zadobivenih višestrukih ozljeda.

Općinsko državno odvjetništvo u Vinkovcima provest će tijekom istrage dokazne radnje ispitivanja svjedoka i provesti potrebna vještačenja", stoji u priopćenju.

No to nije sve. U takvim slučajevima se obično, kad tužiteljstvo nema zakonske osnove za traženje istražnog zatvora za osumnjičenika, razmatraju mjere opreza. I to obično bude oduzimanje vozačke, obvezatno javljanje u nadležnu policijsku postaju ili pak zabrana prilaska neispitanim svjedocima.

Međutim, u slučaju Marija Banožića tužiteljstvo nije smatralo nužnim, kako doznajemo, odrediti mu ikakve mjere pa tako može slobodno, kad se oporavi, sjesti za volan automobila kao i kontaktirati predložene svjedoke - vozača kamiona belomanastirskih oznaka kojeg je kobnoga jutra pretjecao i skrivio sudar, kao i neometano popiti kavu s policajcima koji su provodili očevid, piše Jutarnji List.