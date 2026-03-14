Podignuta kaznena prijava nakon izjava o Tonyju Cetinskom. Dužnosnik SNS-a napisao da su "svi Hrvati ustaše"

Oporbena Stranka slobode i pravde (SSP) najavila je podnošenje kaznene prijave protiv potpredsjednika Skupštine Vojvodine Nemanje Zavišića nakon njegove objave na Facebooku u kojoj je napisao da su „svi Hrvati ustaše“. Sporna poruka pojavila se nakon otkazivanja koncerta Tonyja Cetinskog u novosadskoj dvorani SPENS i izazvala je oštre reakcije političara i predstavnika hrvatske zajednice u Srbiji.

Zavišić, koji je ujedno visoki dužnosnik vladajuće Srpske napredne stranke, u objavi je naveo kako ga čudi što su mnogi iznenađeni time da je „Hrvat pokazao da je ustaša“. Dodao je i kako „možda nisu svi ustaše Hrvati, ali svi Hrvati jesu ustaše“, uz zaključak da „nema bratstva i jedinstva“.

Takve izjave izazvale su snažnu reakciju oporbe. Pokrajinski zastupnik SSP-a Milan Vasiljević javno je upitao kolege iz SNS-a jesu li ponovno počeli „žigosati desetine tisuća vojvođanskih Hrvata“, podsjećajući na retoriku iz devedesetih godina.

Oštru osudu uputio je i predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini te potpredsjednik pokrajinske vlade Tomislav Žigmanov. On je poručio da je riječ o zastrašujućoj izjavi koja kolektivno dehumanizira čitav narod korištenjem povijesno opterećenog i uvredljivog termina.

Žigmanov je naglasio da Hrvati u Srbiji nisu nikakav politički konstrukt, nego zajednica ljudi koja svojim radom i životom doprinosi društvu u kojem živi. Upravo zato, dodao je, posebno zabrinjava kada uvredljive poruke dolaze iz institucija vlasti.

Prema njegovim riječima, DSHV već dulje upozorava da javni prostor u Srbiji postaje sve osjetljiviji na zapaljivu retoriku i neodmjerene izjave, koje često prolaze bez jasne osude.

Reagirala je i predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća u Srbiji te saborska zastupnica Jasna Vojnić. Ona je poručila da HNV nedvosmisleno osuđuje govor mržnje i istaknula da je neprihvatljivo da takve izjave dolaze od visokih pokrajinskih dužnosnika.

Prema popisu stanovništva iz 2022. godine, u Srbiji živi nešto više od 39 tisuća Hrvata. Predstavnici te zajednice upozoravaju da javne izjave koje potiču netrpeljivost dodatno otežavaju njihov položaj.

Kontroverza je izbila nakon što je otkazan koncert Tonyja Cetinskog u dvorani SPENS u Novom Sadu. Pjevač je odluku donio nakon što su predstavnici Hrvatskog društva logoraša srpskih koncentracijskih logora podsjetili da je ta dvorana 1991. godine služila kao sabirni logor za hrvatske branitelje i civile zarobljene nakon pada Vukovara.