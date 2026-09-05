Podgrijavate lazanje? Jedna pogreška može ih pretvoriti u suho i tvrdo jelo

Podgrijavanje lazanja često završi razočaranjem - suhim i tvrdim rubovima uz hladnu sredinu. Kako bi se izbjegle najčešće pogreške i postigao savršen rezultat, troje kuhara podijelilo je svoje provjerene savjete za portal Simply Recipes. Svoje su metode otkrili kuhari Joseph Goldman, kuhar i vlasnik restorana Michael Fiorelli, te autorica kuharica Yumna Jawad.

Glavne pogreške - previsoka temperatura i gubitak vlage

Sva tri kuhara suglasna su da previsoka temperatura, u nadi da će se jelo brže zagrijati, ne daje dobre rezultate. "Lazanje su guste, pa ako prejako zagrijete pećnicu, rubovi i sir će se isušiti prije nego što se sredina pravilno zagrije", objašnjava Fiorelli.

Goldman dodaje da je sporije zagrijavanje bolje jer je gustim lazanjama potrebno više vremena da toplina prođe kroz cijelu posudu. Još jedna česta pogreška je podgrijavanje bez pokrivanja, ističe Jawad. Upozorava da, neovisno o metodi, nepokrivene lazanje "gube previše vlage"

Postupak za najbolje rezultate

Kad se svi savjeti uzmu u obzir, važno je zapamtiti da su kod lazanja "vlaga i umjerena toplina vaši najbolji saveznici", kaže Goldman. Za podgrijavanje cijele posude lazanja najbolje je koristiti pećnicu. "Pećnica najbolje održava kontrast između kremaste sredine i rastopljenog sira na vrhu", kaže Jawad.

Za pojedinačne komade dobre su opcije pećnica, friteza na vrući zrak ili toster-pećnica, navodi Fiorelli. Mikrovalna pećnica također je prihvatljiva ako je najpraktičnija. Lazanje je ključno pokriti. U pećnici će poslužiti aluminijska folija, a u mikrovalnoj pećnici poklopac.

Jawad preporučuje i dodavanje jedne do dvije žlice vode ili umaka marinara oko rubova lazanja. "To stvara malo pare i sprječava isušivanje tjestenine i nadjeva", pojašnjava. Cijeloj posudi lazanja trebat će oko 45 minuta u pećnici prethodno zagrijanoj na 160°C.

Foliju treba ukloniti u posljednjih 10 minuta kako bi se sir ponovno rastopio i zapekao. Ako komad lazanja stavljate u mikrovalnu, Fiorelli savjetuje korištenje srednje snage u kratkim intervalima dok se ne zagrije. Ako imate vremena, Fiorelli i Goldman preporučuju da komad na kraju stavite u fritezu na vrući zrak na nekoliko minuta, prenosi Index.