Pod utjecajem marihuane upravljao brodicom kod Hvara, policija ga isključila iz pomorskog prometa

Splitska pomorska policija jučer je u akvatoriju otoka Hvara zatekla 27-godišnjaka koji je brodicom upravljao pod utjecajem marihuane.

Policijski službenici Postaje pomorske policije Split kontrolirali su hrvatskog državljanina 19. kolovoza oko 15.30 sati. Preliminarnim testiranjem utvrđena je prisutnost marihuane, nakon čega je 27-godišnjak isključen iz pomorskog prometa.

Kontrola plovila otkrila je i dodatne nepravilnosti. Policija je utvrdila da brodica nije imala valjanu oznaku, a muškarac nije posjedovao ni potrebno ovlaštenje za upravljanje plovilom.

Zbog ukupno tri utvrđena prekršaja 27-godišnjak je kažnjen novčanom kaznom od 770 eura.

Uz novčanu kaznu izrečena mu je i mjera opreza kojom mu je zabranjeno upravljanje plovilom sljedećih pet dana.