„Pod pariškim nebom“: Nera Stipčević predstavila knjigu i glazbu o ljepoti samoće

U utorak, 12. kolovoza 2025. u dvorištu Knjižnice Dalmatina održana je glazbeno-književna večer „Pod pariškim nebom“, događaj koj je dio jedinstvenog multimedijalnog projekta Cvit samoće, knjige s glazbom Freede Nere Immortelle (FNI), odnosno Nere Stipčević, multidisciplinarne autorice i producentice, akademske glumice i ekonomistice. Bio je to zadnji događaj koji organizira Gradska knjižnica Marka Marulića u Splitu u okviru programa 71. Splitskog ljeta pod naslovom "Kultura pod zvijezdama: Splitske večeri u knjižnici".

U ovoj dvosatnoj glazbeno-književnoj večeri, autorica je u vidu pjesme i drame s publikom podijelila svoje viđenje samoće, osobnoga rasta i pronalaženja same sebe. U prvome dijelu večeri publika je uživala u zvucima predivnih autorskih FNI pjesama, ali i poznatih francuskih klasika Edith Piaf i C. Lelloucheuz uz pratnju Tomislava Parmaća na klaviru. Drugi dio večeri, pod vodstvom mladoga glumca Mate Tavrića, bio je posvećen razgovoru s izvođačicom o knjizi „Cvit samoće: Drama s glazbom“, inspiriranoj boravkom u Parizu.

U kratkom intervjuu Nera je otkrila kako na samoću gleda kao na luksuz koji si rijetki usude priuštiti. Istaknula je kako su mnoge uspješne i talentirane žene same, naglasivši kako je usprkos tomu riječ o ženama koje su pronašle sebe. Njezina knjiga Cvit samoće pisana je kao drama, odnosno dijalog između dviju žena, Freede i psihoterapeutkinje Immortelle, a nastala je iz Nerinih dnevničkih zapisa koji su joj služili kao oblik umjetničke terapije. Na ilustraciji naslovnice knjige nalazi se smilje, biljka koja raste u teškim uvjetima, a donosi razne blagodati.

Kazala je kako joj smilje nekoć nije lijepo mirisalo, no sada uživa u njegovu mirisu i time želi istaknuti simboliku onoga što predstavlja – samoću. U ovome inspirativnom razgovoru autorica je otkrila kako je najvažnije svidjeti se samome sebi, samog sebe pronaći te ljubiti samoću koja nam je darovana, istaknuvši kako se ipak radi o luksuzu koji je neprocjenjiv.