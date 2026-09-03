„Pod Mosoron klapa piva“ u Dugopolju: Jedanaesti susret klapa uz Mosor

U općini Dugopolje priprema se šarolik program u sklopu proslave blagdana sv. Mihovila i sv. Jeronima, koji su praćeni manifestacijama tijekom cijelog mjeseca rujna. I ove godine na rasporedu su: vjerska, kulturna, zabavna i sportska događanja koja spajaju zajednicu i brojne posjetitelje.

Ovaj vikend u znaku je kulturnog događaja, koji se ukorijenio jedanaestu godinu redom i nosi tradicionalni naziv “Pod Mosoron klapa piva”. 11. susret klapa u Dugopolju održava se u nedjelju, 6.9.2026., u prepoznatljivom ambijentu-ispred crkve sv. Roka u dugopoljskom naselju Kute. Na programu su izvođači, muške i ženske klape iz Dalmacije, koje su se profilirale na brojnim pozornicama tijekom sličnih manifestacija. Uz domaćine i organizatore-ženske klape “Merla” i “Kolura”, nastupaju i: Klapa “Maestral” iz Dugopolja, Klapa “Mriža” iz Splita, Klapa “Batuda” iz Dugog Rata, Klapa “Drniš” iz Drniša, Klapa “Sv. Mihovil” iz Prološca i Klapa “Neverin” iz Kaštel Lukšića.

Voditeljica programa je Edita Lučić Jelić.

Program počinje u 19:30 sati, a ulaz je slobodan.

Klapski susreti organizirani su u suradnji s Općinom Dugopolje i Turističkom zajednicom Općine Dugopolje.

Klapska atmosfera pod zvjezdanim nebom Mosora i prepoznatljiv radijski glas – ovu nedjelju 6. rujna u Dugopolju.

Više informacija potražite na: visitdugopolje.com .