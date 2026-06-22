Počinju razgovori s kandidatima za Ustavni sud. Staničić: "Kandidati su kvalitetni"

Saborski Odbor za Ustav, Poslovnik i politički sustav počet će u utorak, 23. lipnja, javne razgovore s kandidatima za tri nova suca Ustavnog suda, a od 16 kandidata Odbor će taj dan ispitivati njih pet, piše Dnevnik.

"Nadam se da će saborski zastupnici ispuniti svoju dužnost i izabrati suce. Nadam se da će biti razuma. Kandidata ima, kandidati su kvalitetni i nadam se izboru sudaca do ljeta", rekao je Frano Staničić, predsjednik Ustavnog suda.

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"Ustavni sud funkcionira normalno. Naravno otežano s obzirom na to da imamo 10 umjesto 13 sudaca, ali funkcioniramo u redu i rad je uobičajen i normalan", nadodao je.

Kazao je da ima zaostataka u donošenju odluka, ali i da je tako na svakom sudu pa i Ustavnom. Bez obzira na sve smatra kako će se sve riješiti u razumnom roku: "Ima ona poslovica "Da je lako, ne bi mene dopalo", ali mi funkcioniramo, radimo, sud radi. Problema uvijek ima, ali mi ih rješavamo i svi suci rade normalno i sve će biti u redu."