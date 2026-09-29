Počinju arheološka istraživanja u srcu Splita: Istraživat će ostatke crkve stare gotovo tisuću godina

Uskoro započinju revizijska arheološka istraživanja na lokalitetu nekadašnje crkve sv. Eufemije u Ulici kralja Tomislava u Splitu. Istraživanja provodi Grad Split uz sufinanciranje Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, a provode se u sklopu pripreme projekta uređenja i prezentacije lokaliteta.

Crkva sv. Eufemije dio je kompleksa samostana splitskih benediktinki, osnovanog 1068. godine uz sjeverni zid Dioklecijanove palače. Do sada je izrađen Konzervatorski elaborat cijelog kompleksa, a izvedeni su i radovi sanacije sačuvane kapele sv. Arnira.

Crkva je izvorno bila trobrodna bazilika s tri polukružne apside na istočnoj strani i upisanim transeptom. Na južnoj strani crkve 1444. godine dograđena je gotička grobna kapela splitskog nadbiskupa Arnira, rad Jurja Dalmatinca, dok je zvonik podignut u 18. stoljeću.

U Drugom svjetskom ratu sklop je teško oštećen, a sačuvani su arheološki ostaci triju najznačajnijih građevina – crkve, kapele i zvonika. Arheološkim iskopavanjima provedenima 1946. godine otkriveni su prvotni izgled crkve i njezine izvorne dimenzije, kao i ostaci arhitektonske dekoracije i liturgijskog namještaja.

Predviđeno trajanje revizijskih arheoloških istraživanja je pet mjeseci.