Počinje velika akcija čišćenja Svetog Petra: Grad, JVP, DVD, Hrvatske šume i Makarski komunalac udružili snage u zaštiti poluotoka

Sutra, 31. listopada, na poluotoku Sveti Petar počinje opsežna akcija čišćenja šumskih površina, prva ovakva koordinirana akcija nakon dugog niza godina. U njoj će sudjelovati djelatnici Javne vatrogasne postrojbe, članovi Dobrovoljnog vatrogasnog društva i djelatnici Makarskog komunalca, u suradnji s Hrvatskim šumama, a svi radovi provodit će se pod nadzorom nadležnog lugara.

Akcija će se provoditi kontinuirano tijekom zimskih mjeseci, s planom završetka do početka ljetne sezone. Naglasak je na protupožarnoj zaštiti, sigurnosti i boljoj prohodnosti poluotoka, osobito imajući u vidu iskustva s požarima na širem području i potrebu za zaštitom vrijednih šumskih površina unutar granica naselja.

Glavni cilj akcije je preventivno uklanjanje niskog raslinja, grmlja te suhih i opasnih grana kako bi se smanjio rizik od širenja požara, osobito mogućnost prijenosa vatre s prizemnog raslinja na krošnje stabala.

Posebna pozornost posvetit će se površinama uz šumske staze i područjima na kojima se okuplja veći broj ljudi, kako bi se osigurala bolja prohodnost za vatrogasne intervencije, ali i sigurnije kretanje građana i posjetitelja. Planirano je i uklanjanje suhih grana na višim dijelovima stabala korištenjem teleskopskih pila. Makarski komunalac za potrebe čišćenja osigurat će stroj za usitnjavanje grana, dok će se veći dijelovi drva koji se ne budu odvozili uredno slagati kako bi se očuvao uredan izgled prostora.

Akcija je dio šireg nastojanja Grada Makarske da se poluotok Sveti Petar dugoročno zaštiti, učini sigurnijim, dostupnijim i uređenijim za građane i posjetitelje, uz očuvanje njegovih prirodnih vrijednosti.