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Počinje sutra! Na Mosoru ljetna škola za učenike hrvatske manjine iz Rumunjske

Od 17. do 22. kolovoza 2026. godine

Zvjezdano selo Mosor od 17. do 22. kolovoza 2026. godine bit će domaćin još jedne ljetne škole, ovoga puta namijenjene učenicima hrvatske nacionalne manjine iz Rumunjske. Edukacijski program organizira se u suradnji s Demokratskim savezom Hrvata u Rumunjskoj, a okupit će ponajviše učenike petih i šestih razreda osnovne škole iz karaševskih hrvatskih zajednica. U Hrvatsku će doputovati u pratnji svojih voditelja, a programu će se pridružiti i nekoliko učenika iz Splita, članova udruga koje djeluju u sklopu Zajednice tehničke kulture grada Splita. Zajedničko sudjelovanje trebalo bi dodatno potaknuti druženje, razmjenu iskustava i stvaranje novih prijateljstava među mladima iz Hrvatske i hrvatske zajednice u Rumunjskoj.

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Od robotike i programiranja do astronomije

Sudionike očekuje bogat program radionica modelarstva, programiranja, robotike, elektrotehnike i medijske pismenosti.

Održat će se i radionica "Pokreni tijelo. Probudi mozak. Oslobodi maštu!", koja kroz pokret, znanstveno pripovijedanje i timske izazove potiče pažnju, kreativnost, suradnju i učenje kroz iskustvo. Cilj je djeci pokazati da znanost može biti uzbudljiva pustolovina te im omogućiti stjecanje znanja koja će moći primjenjivati u svojim školama i lokalnim zajednicama. Uz praktične radionice, pripremljena su predavanja iz astronomije te promatranje noćnog neba teleskopom s terase zvjezdarnice. Program će provoditi iskusni mentori iz udruga članica Zajednice tehničke kulture grada Splita i Hrvatske zajednice tehničke kulture, nastavnici splitskih osnovnih i srednjih škola te odgojiteljica mentorica iz jednog splitskog dječjeg vrtića.

Zvjezdano selo Mosor ponovno okuplja mlade: Stižu učenici hrvatske manjine iz Rumunjske

Povezivanje s Hrvatskom

Cilj programa nije samo upoznavanje učenika sa suvremenim tehnologijama, nego i razvoj kreativnosti, praktičnih znanja, timskog rada i inovativnog razmišljanja. Kroz radionice će sudionici rješavati praktične zadatke te učiti kako zajedničkim radom razvijati ideje i pronalaziti rješenja. Karaševski Hrvati najbrojnija su skupina hrvatske nacionalne manjine u Rumunjskoj, a stoljećima njeguju hrvatski jezik, katoličku vjeru, običaje i kulturnu baštinu. Upravo su obrazovanje i povezivanje s Hrvatskom među važnim čimbenicima očuvanja njihova nacionalnog identiteta.

Osim edukacijskog programa, učenici će upoznati prirodne ljepote Mosora te kulturne i povijesne znamenitosti Splita i okolice. Sudjelovat će i u rekreativnim aktivnostima te drugim sadržajima kojima se dodatno jača njihova povezanost s Hrvatskom. Ljetna škola nastavak je niza edukacijskih programa koji se tijekom ljeta održavaju u Zvjezdanom selu Mosor, a ujedno predstavlja doprinos jačanju veza Hrvatske s hrvatskom zajednicom u Rumunjskoj kroz obrazovanje, znanje i povezivanje mladih.

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