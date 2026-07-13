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Počinje sanacija ulice u Splitu, vozače očekuje privremena regulacija prometa

Radovi na obnovi asfaltnog zastora započinju u utorak, 14. srpnja, a prema najavi Grada Splita trebali bi trajati do 21. srpnja. Građani se pozivaju na oprez i poštivanje privremene prometne signalizacije

U Splitu u utorak, 14. srpnja, započinju radovi na sanaciji asfaltnog zastora u Ulici Sedam Kaštela, izvijestio je Grad Split.

Tijekom izvođenja radova bit će uvedena privremena regulacija prometa, u skladu s propisanim pravilima za označavanje i osiguranje radova na cestama te Zakonom o sigurnosti prometa na cestama.

Radovi bi trebali trajati do 21. srpnja 2026. godine, a iz Grada pozivaju sve sudionike u prometu na strpljenje, pojačan oprez i pridržavanje privremene prometne signalizacije.

 

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