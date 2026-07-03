Počinje sanacija garaže Doverska (mala) na Mertojaku

Gradska tvrtka Split parking idući tjedan, u utorak, 7. srpnja, započinje radove na sanaciji garaže Doverska (mala) na Mertojaku. Riječ je o nastavku programa obnove gradskih garaža kojim se sustavno ulaže u sigurnost, funkcionalnost i dugoročnu održivost parkirališne infrastrukture. Ovo je deveta garaža obuhvaćena programom sanacije, čime Split parking nastavlja kontinuirano ulagati u unapređenje postojećih parkirališnih kapaciteta diljem grada.

Iz Split parkinga mole sve korisnike da pomaknu svoja vozila iz garaže i s krova garaže najkasnije do ponedjeljka, 6. srpnja, u 9:00 sati.

Nakon provedene javne nabave, kao izvođač radova odabrana je tvrtka Madex d.o.o., a planirani rok izvođenja radova je pet mjeseci. Vrijednost investicije iznosi 542.150,80 eura bez PDV-a. Tijekom izvođenja radova, stanarima Mertojaka na raspolaganju je privremeno parkiralište kod Doma zdravlja Mertojak, a dio parkirališta koje je bio ograđeno ispred garaže Papandopulova, koja je u izgradnji, sada je oslobođen za stanare Trstenika kako bi se rasteretilo parkiralište na Mertojaku.

Planirani radovi uključuju sanaciju kolničke i međukatne konstrukcije, unutarnjih zidnih površina, fasadnog zida tipa New Jersey, sustava odvodnje, ugradnju prijelaznih naprava, sanaciju metalnih ograda, demontažu ulaznih i izlaznih vrata, sanaciju ograde na krovu te izvedbu gromobranske instalacije. Ovim će se radovima značajno unaprijediti sigurnost, funkcionalnost i kvaliteta korištenja garaže te produžiti njezin vijek trajanja.

Podsjećamo kako je prije nešto manje od dva tjedna započela i sanacija garaže Rendićeva II u Spinutu, gdje su radovi u punom zamahu.

Iz Split parkinga zahvaljuju korisnicima na razumijevanju i strpljenju tijekom izvođenja radova. Za sva pitanja i dodatne informacije korisnici i stanari mogu se obratiti na garaze@splitparking.hr ili na broj telefona 021/470-110, radnim danom od 8:30 do 14:00 sati.

Lokacija privremenog parkiralištan na slici ispod: