POČINJE PLANET DOM Daddy G iz Massive Attacka, KOIKOI, IDEM i spektakularna umjetnost u Domu mladih

Sutra, u petak 9. listopada, splitski Dom mladih ponovno postaje Planet Dom! Treće izdanje festivala već prve večeri donosi uzbudljiv spoj glazbe, suvremene umjetnosti, plesa i klupske kulture, a program će se od ranih večernjih sati odvijati na nekoliko lokacija unutar Doma mladih.

Od izložbe Marka Tadića i kultnog rada Anthonyja McCalla, preko plesne izvedbe grčke umjetnice Vasiliki Papapostolou, do koncerata KOIKOI-ja i IDEM-a te DJ seta Daddy G-ja, suosnivača Massive Attacka – petak donosi čak osam festivalskih programa, od kojih je dio potpuno besplatan.

Daddy G: od The Wild Buncha i Massive Attacka do Kluba Kocka

Jedno od najvećih imena prve festivalske večeri svakako je Daddy G (Grant Marshall), suosnivač Massive Attacka i jedna od ključnih figura bristolskog zvuka. Svoj glazbeni put započeo je početkom osamdesetih u legendarnom sound systemu The Wild Bunch, iz kojeg će se razviti glazbena scena zaslužna za nastanak trip-hopa. Njegovi DJ setovi već više od četiri desetljeća spajaju reggae, punk, house, hip-hop i različite glazbene utjecaje koji su oblikovali prepoznatljivi bristolski zvuk.

Daddy G nastupa s DJ setom u Klubu Kocka u petak u 23:45, a klupski program započinje već u 22 sata nastupom Kid VA. Nakon Daddy G-ja noć nastavlja Plazmatick svojim live actom.

KOIKOI i IDEM preuzimaju Amfiteatar

Prije klupske noći, u 21 sat u Amfiteatru Doma mladih nastupaju KOIKOI i IDEM, dva izvođačka imena koja donose različite energije suvremene regionalne alternativne scene. Beogradski KOIKOI svojim energičnim koncertima i prepoznatljivim spojem alternativnog rocka i suvremenog indie zvuka privlače publiku diljem regije, dok IDEM donosi svoj direktan, razigran i zarazan koncertni izraz. Njihovi nastupi otvaraju glazbeni dio Planet Doma, koji će tijekom vikenda ugostiti i Grandmaster Flasha, of Montreal, ayu, Lenu Willikens i brojne druge izvođače.

Svjetlo koje postaje skulptura i izložba koja slavi pogrešku

No Planet Dom nije samo glazbeni festival. Prva večer donosi i dva iznimno zanimljiva umjetnička programa.

U 19 sati u Galeriji MKC otvara se izložba Make a Mistake hrvatskog umjetnika Marka Tadića, uz osobno vodstvo kroz izložbu.

U 20 sati u Amfiteatru, ispod bine, publika će moći doživjeti Line Describing a Cone Anthonyja McCalla iz 1973. godine, jedno od ključnih djela njegove umjetničke prakse u kojoj filmska projekcija postaje svjetlosna forma u prostoru. Umjesto klasičnog gledanja filma, publika ulazi u odnos sa svjetlom koje poprima gotovo skulpturalnu dimenziju. Oba programa dostupna su uz slobodan ulaz.

U 20:30 na Maloj sceni nastupa grčka umjetnica Vasiliki Papapostolou, poznata i kao Tarantism, s plesnom izvedbom PANOPTICON. Ova tridesetominutna izvedba dio je međunarodnog plesnog i izvedbenog programa kojim Planet Dom kroz tri dana povezuje umjetnike iz različitih zemalja i disciplina. I na ovu je izvedbu ulaz slobodan.

Petak na Planet Domu – program po satima

Planet Dom nastavlja se u subotu, 10. listopada, kada u Amfiteatar stiže of Montreal, američki indie projekt Kevina Barnesa koji će svoj 20. studijski album aethermead ove godine u Europi uživo predstaviti jedino u Splitu. Subotnji klupski program donosi ayu i Lenu Willikens, a umjetnički program film Crossroads Brucea Connera, plesne izvedbe, radionice i audiovizualne programe.

Nedjelja, 11. listopada, rezervirana je za Grandmaster Flasha, jednog od pionira hip-hopa i DJ kulture, uz Adriatic Social Club DJ-e i sajam ploča Analogija. Festival će završiti besplatnim „koncertom s konfetima“ Juliána Mayorge u Beton kinu.

Planet Dom održava se od 9. do 11. listopada u Domu mladih u Splitu. Festivalska ulaznica iznosi 55 eura, a dostupne su i pojedinačne ulaznice za koncertni i klupski program. Brojne izložbe, filmske projekcije, plesne i cirkuske izvedbe te radionice dostupne su uz slobodan ulaz.

Festival organizira Multimedijalni kulturni centar Split u partnerstvu s Koalicijom udruga mladih, pod pokroviteljstvom Grada Splita i uz potporu Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Online kupnja ulaznica: Adriaticket. Festivalska i pojedinačne ulaznice u prodaji su online.

Službeni program i informacije: mkcsplit.hr/planet-dom-2026/

Organizator: Multimedijalni kulturni centar Split (MKC)

Partner: Koalicija udruga mladih (KUM)

Pokroviteljstvo i potpora: Grad Split i Ministarstvo kulture i medija Republike Hrvatske