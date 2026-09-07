Počinje nova školska godina: Vraćaju se zimski praznici u dva dijela, evo svih važnih datuma

Ljetni praznici su završili, a učenici diljem Hrvatske danas, 7. rujna, vraćaju se u školske klupe. Nova školska godina 2026./2027. donosi nekoliko promjena, među kojima su povratak drugog dijela zimskih praznika, širenje modularne nastave u strukovnim školama i novosti u nacionalnim ispitima.

Prema privremenim podacima Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih, osnovne škole ove će godine pohađati oko 296.500 učenika, a srednje oko 147.000. Ukupno se tako u školske klupe vraća približno 443.500 učenika.

Oko 36.300 prvašića

Poseban je dan za oko 36.300 prvašića koji prvi put sjedaju u školske klupe. Njihov je broj nešto manji nego prošle godine, kada ih je bilo 36.475, a konačni podaci bit će poznati nakon unosa učenika u e-Maticu.

Za 4329 budućih prvašića odgođen je upis u školu. Među razlozima su emocionalna nezrelost, teškoće s koncentracijom i pažnjom, jezično-govorne teškoće te nedovoljno razvijena grafomotorika. Iz Udruge ravnatelja osnovnih škola navode da odgodu sve češće traže i sami roditelji.

Vraćaju se zimski praznici u dva dijela

Najvažnija promjena za učenike i roditelje odnosi se na školski kalendar. Nakon što su prošle godine ukinuti jesenski praznici i drugi dio zimskog odmora, ove se godine vraća drugi dio zimskih praznika.

Prvo polugodište traje od 7. rujna do 23. prosinca 2026. Prvi dio zimskog odmora počinje 24. prosinca i traje do 5. siječnja, a nastava ponovno počinje 7. siječnja 2027.

Drugi dio zimskog odmora traje od 22. do 26. veljače, a učenici se u škole vraćaju 1. ožujka.

Proljetni praznici počinju 25. ožujka i traju do 2. travnja, dok nastava ponovno počinje 5. travnja.

Redovna nastava završava 15. lipnja 2027., a učenici završnih razreda srednjih škola završavaju ranije, 21. svibnja. Ljetni odmor počinje 16. lipnja.

Prvi školski dani bit će vrlo topli

Početak nastave obilježit će i visoke temperature. Prema sedmodnevnom prognostičkom modelu DHMZ-a navedenom u izvornom tekstu, u ponedjeljak se očekuje oko 29 stupnjeva, a u utorak i srijedu oko 31 stupanj.

Promjena vremena trebala bi stići u drugoj polovici tjedna, uz kišu i osjetan pad temperature. Prognoza se, međutim, može mijenjati.

Modularna nastava širi se na druge razrede

Promjene čekaju i učenike strukovnih škola. Modularna nastava, koja je prošle godine uvedena u prve razrede, ove će se godine provoditi u prvim i drugim razredima.

Uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor – domar, arborist, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar te tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu.

Za strukovne module i općeobrazovne predmete izrađeni su novi udžbenici, a Ministarstvo navodi da je objavljeno i više od 2500 drugih obrazovnih materijala koji su učenicima i nastavnicima dostupni besplatno.

Cjelodnevna škola nastavlja se u 62 škole

Eksperimentalni program cjelodnevne škole nastavlja se u 62 osnovne škole. Prošle školske godine njime je bilo obuhvaćeno 11.963 učenika.

U školama koje sudjeluju u programu učenicima su besplatni nastavni materijali, izvannastavni i izvanškolski programi, terenska nastava i prehrana, koja može uključivati do tri obroka dnevno.

Novosti u nacionalnim ispitima i maturi

Učenici četvrtih razreda u 62 škole uključene u eksperimentalni program cjelodnevne škole prvi će put pisati nacionalne ispite iz novih predmeta društvo i zajednica te prirodoslovlje, umjesto dosadašnjeg ispita iz prirode i društva.

Nacionalni ispiti za četvrtaše održavat će se od 1. do 5. ožujka, a osmaši će ih pisati od 8. do 24. ožujka.

Prvi rok državne mature održat će se od 1. do 25. lipnja 2027., a jesenski od 18. kolovoza do 3. rujna.

Promijenjeno je i pravilo o mobitelima na maturi. Ako se učeniku tijekom ispita pronađe mobitel, više mu se neće poništavati svi položeni i preostali ispiti, nego samo ispit tijekom kojeg je utvrđen prekršaj.