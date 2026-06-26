Počinje najveći klapski spektakl godine: Mladi Dalmatinac ispisao povijest festivala, sada ruši novi rekord u Omišu

Danas će se u Omišu podno legendarne omiške stine na trgu Sv. Mihovila svečanim koncertom višestruko nagrađivanih klapa otvoriti jubilarni šezdeseti po redu Festival dalmatinskih klapa – Omiš 2026. Na omiškim pjacama, nijemim svjedocima manifestacije koja već 60 godina privlači zaljubljenike u klapsko pjevanje, očekuje nas glazbeni događaj bez nepotrebnih ukrasa – samo snaga i ljepota glasova

koji slave Dalmaciju i njezinu vrijednu, UNESCO-om prepoznatu ostavštinu.

Posljednjih dana u Omiš su stigli članovi mnogih klapa, a s njima i tekstopisci. Jedan od njih je i mladi Splićanin Pjero Mirić, podrijetlom s Brača koji je već naveliko poznat u klapskim krugovima.

Od 2016.godine Mirić sudjeluje na Omiškom festivalu kao autor stihova i pjesnik. U tih deset godina 6 puta je osvojio plaketu "Drago Ivanišević" koja se dodjeljuje autoru najboljih stihova u Večeri novih skladbi, te je tako Pjero postao drugi najnagrađivaniji autor stihova nakon pokojnog velikana dalmatinskih stihova, Jakše Fiamenga.

-Nagrade iz Omiša mi zaista znače i na njih sam jako ponosan. Mislim kako je kvaliteta pjesama na Omiškom festivalu na visokoj razini. Što se tiče tekstova mislim da moramo ustrajat, kako mi autori, tako i klape i gospoda u žiriju da se za festival pišu i odabiru pisme koje i kroz jezik njeguju baštinu jer je FDK Omiš oduvik bio čuvar ne samo iskonskog klapskog akorda, nego itekako i dalmatinskog jezika koji je gotovo na rubu izumiranja. U tim izvornim stihovima ili friško napisanim stihovima na čakavskom jeziku ili dijalektu kako ga neki nazivaju krije se mnogo više nego bi se na prvu reklo. Takvi stihovi nam pričaju o povijesti našeg naroda, običajima i zanimanjima koja iščezavaju, pričaju o ljubavi, kriju u sebi općenito sliku jednog vremena koju je nemoguće naslikat nekim standardnijim i nazovi novijim jezicima, pojasnio je Mirić.

Moramo napomenuti kako je Mirić kroz ovo desetljeće na Omiškom festivalu 4 puta dobio prvu nagradu žirija i 2 puta prvu nagradu publike za najbolju skladbu. Mirić je surađivao i surađuje s najnagrađivanijim autorima FDK-a, Duškom Tambačom, Dušanom Šarcem, Živkom Ključom, Vinkom Didovićem, Vickom Dragojevićem, Vedranom Bonačićem te mnogim drugim. Pisao je pjesme za najnagrađivanije "omiške" klape kao što su Šufit, Vinčace, Neverin, Armorin, FA Linđo, Kaše, Intrade, Mriža.

Na ovogodišnjem jubilarnom 60.FDK Omiš Mirić sudjeluje s rekordnih 5 skladni kojima potpisuje stihove za klape Intrade, Kaše, Armorin, FA Lindo i Dežgracija.

-Zanimljivo je da će se klapa Intrade prvi put nakon punih 20 godina popeti na omišku binu s pjesmom kojoj potpisujem stihove. Također, nakon pokojnog Jakše Fiamenga već godinama pišem uvodne riječi i konferanse za Omiški festival, festival kojega s punim pravom možemo nazvat - prvenstvo svita u klapskom pisanju i pivanju.