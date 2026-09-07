Počinje jedan od najiščekivanijih prometnih projekata u Splitu: Nova cesta trebala bi rasteretiti naše prometnice

Nakon gotovo tri desetljeća najava i planiranja, danas je napravljen konkretan korak prema realizaciji jednog od važnijih prometnih projekata u Splitu. U 13 sati Hrvatske ceste i Grad Split uveli su izvođača u radove na izgradnji dijela državne ceste DC433, odnosno Zagorskog puta, čime je projekt i formalno ušao u fazu gradnje.

Nova prometnica trebala bi Splitu donijeti dodatni cestovni pravac prema Solinu te smanjiti opterećenje Ulice Domovinskog rata i čvora Smokovik, koji su među najprometnijim točkama na ulazu i izlazu iz grada.

Događaju su nazočili župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Grada Splita Tomislav Šuta, ministar turizma i sporta Tonči Glavina, državni tajnik Ministarstva prometa i infrastrukture Tomislav Mihotić, direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir, i državna tajnica u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih Zrinka Mužinić Bikić.

Četiri trake na dionici dugoj oko 600 metara

Za izvođenje radova odabrana je austrijska građevinska tvrtka Strabag, a vrijednost ugovorenih radova iznosi 5,57 milijuna eura bez PDV-a. Od današnjeg uvođenja u posao počinje teći i planirani rok od 12 mjeseci za završetak radova.

Predviđena je izgradnja približno 600 metara duge četverotračne prometnice koja će povezati most na Pujankama s područjem kod Bauhausa. Završetkom projekta Split bi trebao dobiti još jednu važnu prometnu poveznicu prema Solinu i Kaštelima.

Nova raskrižja, autobusna stajališta i staze

Projekt nije ograničen samo na izgradnju nove ceste. Planirano je i kružno raskrižje kojim će se povezati državne i županijska prometnica, kao i tri nova raskrižja sa Sarajevskom, Hercegovačkom i Mostarskom ulicom.

Uz cestu će biti uređena dva autobusna stajališta, dok su s obje strane prometnice predviđene pješačko-biciklističke staze.

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako će projekt, uz novu prometnicu, donijeti i biciklističke staze te omogućiti kvalitetnije povezivanje javnog gradskog prijevoza i uvođenje novih linija. Iako je riječ o zahvatu dugom oko 700 metara, naglasio je da je njegova važnost za splitski promet znatno veća od same duljine trase.

"Ovo je bilo jedno od naših predizbornih obećanja, ali nije jedina prometnica koju namjeravamo realizirati tijekom ovog mandata", poručio je Šuta.

Šuta najavio još nekoliko prometnih projekata

Grad, prema njegovim riječima, priprema i niz drugih zahvata. U tijeku su postupci nabave za Put Žnjana i Glavičinu ulicu, koja bi trebala povezati Put Mostina s Ulicom Hrvatske mornarice. Nakon više od četiri desetljeća riješeni su i imovinsko-pravni odnosi u Zajčevoj ulici.

Šuta je najavio nastavak suradnje s Hrvatskim cestama na važnim gradskim prometnicama, a tijekom ove godine očekuje se i uređenje dijela pothodnika u Poljičkoj ulici. Planirani su radovi na nogostupu i kolniku u Zvonimirovoj ulici, dok se paralelno radi i na rješenjima za bolji ulaz i izlaz iz Trajektne luke.

U projektiranje je uključen i priključak iz Hercegovačke ulice, dok je za iduću godinu najavljeno otvaranje prometne veze između rotora Mravince i rotora TTTS.

Na pitanje o pristupnoj prometnici objektu za zaštićene najmoprimce na Sirobuji, Šuta je kazao da se intenzivno radi na pribavljanju potrebnih dozvola. Naglasio je kako pri preuzimanju mandata nije zatekao značajniju pripremu projekta te da je prije početka korištenja potrebno završiti sve propisane procedure.

"Procedure se ne mogu preskakati. Rokovi postoje i intenzivno radimo kako bismo, nakon što se ispune svi uvjeti, sve stavili u funkciju", rekao je Šuta.

Budimir: Dobit ćemo najbržu vezu prema Eurodausu i Bauhausu

Direktor Hrvatskih cesta Ivica Budimir najavio je da će se paralelno s izgradnjom nove prometnice urediti i semaforizacija na potezu od Eurodausa prema Pujankama kako bi se osigurala što bolja protočnost prometa.

Nova cesta imat će četiri prometne trake, nogostupe, biciklističke staze i zeleni pojas. Semafori su predviđeni na raskrižju prije nadvožnjaka te kod Eurodausa.

Posebno važan dio projekta bit će novi pravac kroz Neslanovac i Mostarsku ulicu. Vozačima koji iz grada krenu prema Pujankama i dalje prema izlazu iz Splita trebao bi omogućiti bržu vezu prema području Eurodausa i Bauhausa.

Budimir je dodao da će završetkom rotora kod Građe Split praktički dobiti izravniji izlaz iz grada. Planiran je i dovršetak Hercegovačke ulice, čime bi se dodatno uredila cestovna mreža prema Neslanovcu.