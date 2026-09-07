Počinje izgradnja Zagorskog puta, Popović prozvao sve gradske vlasti: „Kraj četrdesetogodišnje političke lakrdije“

Danas počinje dovršetak izgradnje Zagorskog puta, prometnice na koju stanovnici Neslanovca čekaju desetljećima. Tim povodom oglasio se predsjednik GK Neslanovac Ante Popović, koji je u priopćenju oštro kritizirao sadašnje i bivše gradske vlasti, tvrdeći da je projekt godinama bio žrtva političkog nemara i prebacivanja odgovornosti.

„Danas, nakon nevjerojatna četiri desetljeća lažnih obećanja i otvorenog ignoriranja građana, napokon počinje dovršetak izgradnje Zagorskog puta. Iako vladajući ovaj trenutak pokušavaju prikazati kao svoj trijumf, istina je neumoljiva: ovaj projekt je spomenik sramote, političke nesposobnosti i bahatosti svih političkih garnitura koje su i koje trenutno upravljaju Gradom Splitom i državom“, poručio je Popović.

"Nadvožnjak je izgrađen još 1986. godine"

Popović podsjeća da je nadvožnjak iznad Ulice Domovinskog rata izgrađen 1986. godine te smatra da je Zagorski put odavno trebao postati jedna od važnih prometnih poveznica Splita i rješenje za prometne probleme Neslanovca.

U priopćenju je prozvao bivše gradonačelnike Željka Keruma, Ivu Baldasara, Andru Krstulovića Oparu i Ivicu Puljka, kao i aktualnog gradonačelnika Tomislava Šutu. Tvrdi da su se tijekom njihovih mandata izmjenjivali zastoji, administrativne prepreke i politička obećanja, dok su stanovnici kvarta nastavili živjeti s neadekvatnom prometnom infrastrukturom.

Posebno je kritizirao činjenicu da je, prema njegovim navodima, dio Zagorskog puta za potrebe prodajnog centra Bauhaus izgrađen prije 15 godina.

„Tada, u eri Željka Keruma, kapital je dobio svoj asfalt, a stanovnici Neslanovca dobili su mrvice i jedno veliko ništa“, naveo je.

Popović: Ljulj i ja pokrenuli smo konkretne procese

Popović tvrdi da je prekategorizacija Zagorskog puta u državnu cestu 2020. godine bila predizborni potez te da Hrvatske ceste nakon toga dvije godine nisu preuzele projektnu dokumentaciju od Grada Splita.

Prema njegovim riječima, on je kao tadašnji županijski vijećnik, zajedno s tadašnjom gradskom vijećnicom Ivanom Ljulj, u ožujku 2022. pokrenuo pravne i administrativne procese koji su omogućili pomak projekta.

„Tek u ožujku 2022. godine, ja kao županijski vijećnik Splitsko-dalmatinske županije i tadašnja gradska vijećnica Ivana Ljulj pokrenuli smo stvarne, konkretne pravne i administrativne procese, i doslovno natjerali Hrvatske ceste da pokrenu projekt s mrtve točke. Današnji bageri su plod našeg pritiska, a ne dobra volja političara kojima je privatni interes ispred javnog“, poručio je.

Prozvao Šutu i HDZ zbog termina početka radova

Popović je iznio i tvrdnju da je početak radova tempiran uoči izbora za vijeća gradskih kotareva i mjesnih odbora kako bi HDZ mogao politički iskoristiti projekt. Riječ je o njegovoj političkoj ocjeni, a u priopćenju nisu navedeni dokazi koji bi potvrdili da je termin radova određen iz tog razloga.

„Na ovakav scenarij sam javno upozorio u srpnju jer je predvidiv način djelovanja HDZ-ovih struktura“, naveo je Popović.

„Godinama su opasne kvartovske ulice glumile ulaz i izlaz iz grada“

Na kraju priopćenja upozorio je na prometne uvjete u Neslanovcu, tvrdeći da su stanovnici godinama bili prisiljeni koristiti uske i neadekvatne ulice kao alternativne ulaze i izlaze iz Splita.

„Naš kvart je sustavno, svjesno i namjerno zapostavljan. Godinama su uske, opasne i neadekvatne kvartovske ulice, koje ne zadovoljavaju ni minimalne zakonske uvjete, ostavljene da glume drugi ili treći ulaz/izlaz iz drugog najvećeg grada u državi“, istaknuo je.

Popović zaključuje da početak radova smatra rezultatom dugogodišnjeg pritiska građana i pojedinaca koji su se zalagali za realizaciju projekta, a ne zaslugom političara koji će se, kako tvrdi, sada pokušati predstaviti njegovim nositeljima.