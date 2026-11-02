Počinje Grand Gourmet 2026. u Omišu – od svjetskih zvijezda sommelierstva i latte arta preko bezalkoholnih vina do zelene proizvodnje pršuta

Kako prepoznati dobro vino bez obzira na cijenu, zašto je sommelier važan za uspjeh restorana, kakve koktele gosti žele piti i što se događa sa specialty kavom? Odgovore na ta i brojna druga pitanja donosi edukativni program 12. Grand Gourmeta, koji će se 4. i 5. studenoga održati u Hotelu Plaža u Omišu. Među glavnim gostima je André Hueston Mack, jedan od najpoznatijih američkih sommeliera i vinskih edukatora, koji će održati masterclass André Hueston Mack’s World of Wine.

Mack je karijeru gradio u nekim od najprestižnijih američkih restorana. Bio je sommelier u legendarnom The French Laundryju, a potom i u njujorškom restoranu Per Se, oba pod vodstvom chefa Thomasa Kellera i s tri Michelinove zvjezdice. Široj publici približio se televizijskim i internetskim nastupima. Gostovao je u emisiji The Taste s Anthonyjem Bourdainom, a posebno je popularan po vinskim serijalima na YouTubeu, u kojima na duhovit i pristupačan način razbija predrasude o vinu. U emisiji Through the Grapevine na kanalu Bon Appétit ugostio je brojne poznate osobe, među kojima su Eva Longoria, Kevin Hart, Paris Hilton i Elizabeth Olsen, iskušavajući njihovo nepce i provjeravajući mogu li razlikovati skupe od povoljnih vinskih etiketa. Vodi i vlastiti serijal World of Wine with André Mack, a u Oregonu proizvodi vina pod vlastitom etiketom Maison Noir Wines.

„Posebno me veseli što sam u Hrvatskoj jer je to zemlja s dubokom vinskom poviješću i autohtonim sortama koje ljudi izvan regije tek počinju razumijevati. Dolazim podijeliti svoje viđenje, ali i učiti. Ako ljudi odu preispitujući ideju da je stručnost samo pamćenje činjenica, obavio sam svoj posao. Stručnost počinje pažnjom. Želim da vjeruju svom nepcu, ostanu znatiželjni i vide vino kao živi razgovor, a ne skup pravila. Ja pokušavam krenuti od onoga što je u čaši i od toga kako se zbog toga osjećate. Ne postoji pogrešan odgovor o tome sviđa li vam se nešto. Edukacija je važna, ali treba proširiti vaš užitak, a ne postati cijena ulaznice. Vino činimo ugodnijim govoreći jednostavnim jezikom, povezujući ga s hranom, glazbom, putovanjima i sjećanjima te iskreno priznajući da svi, čak i profesionalci, još uče. Moj posao nije dokazati što znam. Moj posao je dati ljudima način da uđu”, poručio je Mack.

Na Grand Gourmetu predstavit će svijet vina bez nepotrebnog snobizma i kompliciranih pravila, pokazujući kako o vinu govoriti razumljivo i zanimljivo. Masterclass je namijenjen sommelierima, konobarima, učenicima ugostiteljskih škola, ali i svima koji žele bolje razumjeti vino. Održava se prvog dana festivala, u srijedu, 4. studenoga, u dvorani Mirabela. Radionice su besplatne, no broj mjesta ograničen je na 24 sudionika. Obvezna je prethodna prijava, kao i za ostale edukacije.

Prvog festivalskog dana na vinskoj sceni nastupa i Miho Vidak iz restorana 360 u Dubrovniku, s temom koja bi mogla zanimati svakog ugostitelja: Sommelier: Luksuz ili ključ do veće zarade? Koliko kvalitetno vođena vinska ponuda može pridonijeti poslovanju restorana i je li sommelier trošak ili investicija? Masterclass donosi konkretan pogled na ulogu sommeliera u suvremenom restoranu.

Ljubitelji koktela imat će priliku upoznati i peti element savršenog koktela. Dario Grabarić, vodeći edukator za žestoka pića u regiji, na masterclassu Savršeni balans koktela: 5. element otkrit će što razlikuje dobar koktel od onoga koji se pamti.

Istoga dana Peter Ševič, predvodnik moderne specialty coffee scene u Sloveniji, vodi radionicu Specialty Coffee Trends: Espresso vs. Filter, posvećenu razlikama između dviju najpopularnijih metoda pripreme specialty kave, njihovim karakteristikama i aktualnim trendovima. Program za bariste zaključuje Ben Lewis, britanski prvak u latte artu 2025. i natjecatelj koji se plasirao među deset najboljih na svijetu, praktičnim masterclassom Latte Art Workshop.

„Pokazat ću na radionici svoje vještine latte arta, od osnovnih do složenijih uzoraka. Ali želim polaznicima pokazati i da ne moraju biti najbolji u latte artu kako bi uživali u tom umijeću. Uživanje u stvaranju nečega što će razveseliti goste, prijatelje i obitelj jedan je od najboljih osjećaja. To im može mnogo pomoći u daljnjem razvoju karijere u svijetu kave, kakav god put odabrali. Razgovarat ćemo i o mojim dodatnim angažmanima u svijetu latte arta, primjerice o suradnji sa slavnim osobama i sportskim ekipama te o tome kako takva iskustva mogu pomoći u razvoju karijere”, naveo je Lewis.

Drugi dan, u četvrtak, 5. studenoga, donosi jednako zanimljiv program. Jelena Majić Nosić, master destilerka vrgorske Poetice, vodi masterclass Uloga master destilerke u Poetici – što je bitnije: znanje, kreativnost ili preciznost? Sudionici će imati priliku upoznati posao iza craft destilata i proces stvaranja proizvoda koji povezuju znanje, kreativnost i preciznost.

Osječki sommelier Damir Zrno otvara temu koja sve više zanima vinsku industriju i ugostiteljstvo: Bezalkoholna vina – novi trend u vinarstvu. Je li riječ o prolaznom trendu ili kategoriji koja će imati sve važnije mjesto na vinskim kartama? Radionica donosi degustaciju uz pogled na razvoj i mogućnosti bezalkoholnih vina.

Na vinskom masterclassu Graševina bez granica – velika vina, neočekivani spojevi, koji vodi Manuela Plohl, nositeljica međunarodnih vinskih kvalifikacija DipWSET i Weinakademiker, u suradnji s udrugom Graševina Croatica, najzastupljenija hrvatska vinska sorta predstavit će se kroz različite stilove, od svježih i mineralnih vina do kompleksnih primjeraka kasnih berbi. Poseban naglasak bit će na njezinu potencijalu za sljubljivanje s hranom i mogućnostima koje nadilaze uobičajenu predodžbu o graševini.

Pršut, lokalni proizvodi i kokteli na gastronomskom stolu

Gastronomski dio programa nastavlja se Akademijom dalmatinskog pršuta 2.0. Mate Lukin i Ivan Kovač Matela vode masterclass Pršut u paru, posvećen sljubljivanju dalmatinskog pršuta s lokalnim proizvodima i vinima. Lukin, poznati zadarski pršutar, na Grand Gourmet stiže s impresivnim pršutom teškim 22,5 kilograma, starim 24 mjeseca, a predstavit će i svoj koncept „zeleni pršut”, izniman novitet iz obiteljske proizvodnje. Kaštelanski vinar Ivan Kovač Matela donosi vinsku perspektivu i pokazuje kako odabrati odgovarajuću pratnju ovoj cijenjenoj dalmatinskoj deliciji.

„S tradicijom od davne 1919. godine, Mesnice i klaonica Lukin danas spajaju znanje pet generacija i najmoderniju tehnologiju. Dok se cijela prehrambena industrija bori s troškovima energenata i klimatskim izazovima, naša obiteljska pršutana napravila je revolucionarni iskorak. Instalacijom solarnih panela postali smo prva pršutana koja koristi snagu sunca kako bi stvorila savršenu, kontroliranu mikroklimu za sazrijevanje pršuta. Uvođenjem pametnih klimatskih sustava uspješno prkosi najtoplijim zimama u povijesti”, naveo je Mate Lukin iz ove međunarodno nagrađivane pršutane, proizvođača certificiranog Dalmatinskog pršuta.

Edukativni program zaključuje Food and cocktail pairing, masterclass Jadrana Grančića i Jure Andrijaševića, ambasadora brenda Poetica. Dok je sljubljivanje hrane i vina već dobro poznato, kombiniranje jela i koktela otvara nove mogućnosti za restorane i barsku ponudu.

Natjecanja i edukacije za novu generaciju ugostiteljskih profesionalaca

Uz međunarodne goste i stručne radionice, 12. Grand Gourmet donosi i dvodnevni natjecateljski program u kojem će se okušati konobari, baristi, barmeni te kuharsko-poslužiteljski timovi. Natjecanja uključuju sinkronizirano posluživanje, pripremu tatara i salate pred gostom, prepoznavanje alkoholnih pića, latte art, koktele te timsko natjecanje Chef’s Table, u kojem zajedno nastupaju kuhar i konobar.

Posebno mjesto u programu ima i stručno vijeće za kuharstvo, ugostiteljsko posluživanje i slastičarstvo, koje će se održati u četvrtak pod vodstvom Marija Pavića, s temom modularne nastave u praksi.

Dvanaesti Grand Gourmet organizira ŠKMER uz podršku Ministarstva turizma i sporta i Turističke zajednice Grada Omiša, s ciljem promicanja izvrsnosti u ugostiteljstvu, razmjene međunarodnih iskustava i razvoja praktičnih znanja koja podižu kvalitetu gastronomske i turističke ponude.

Edukacije su dio projekta „Kompetencije za izvrsnost u ugostiteljstvu”, koji je podržalo Ministarstvo turizma i sporta.

Program i prijave za edukacije možete pronaći OVDJE.

12. Grand Gourmet

4. – 5. studenoga 2026.

Hotel Plaža, Omiš