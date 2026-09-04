Počinje asfaltiranje prometnice u Gospodarskoj zoni Kukuozovac

U Gospodarskoj zoni Kukuzovac u tjednu od 7. rujna, 2026 počinju radovi na asfaltiranju dijela prometnice, čime se nastavlja ulaganje u unaprjeđenje komunalne infrastrukture i stvaranje boljih uvjeta za poslovanje u Zoni.

Radovi će se izvoditi na dijelu osi 4, od km 1+174,93 do km 1+739,35, a predviđeni rok završetka je 45 dana. Ugovor o izvođenju radova sklopili su, nakon provedenog postupka javne nabave, Gospodarska zona Kukuzovac d.o.o. i STRABAG d.o.o.

Vrijednost ugovorenih radova iznosi 84.849,03 eura bez PDV-a. Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije sufinancira projekt iznosom od 42.000 eura.

Tijekom izvođenja radova na navedenoj dionici neće biti dopušteno parkiranje ni ostavljanje osobnih i teretnih vozila. Stoga se mole svi poduzetnici, zaposlenici, posjetitelji i ostali korisnici Zone da pravodobno uklone svoja vozila te poštuju privremenu regulaciju prometa i postavljenu signalizaciju.

Izvođač radova uspostavit će privremenu regulaciju prometa u skladu s dinamikom izvođenja radova. Vozila koja budu ometala radove bit će uklonjena o trošku vlasnika, u skladu s važećim propisima.

Gospodarska zona Kukuzovac zahvaljuje svim korisnicima na razumijevanju, strpljenju i suradnji tijekom izvođenja radova.