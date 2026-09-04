Počinje 9. izdanje projekta "I tebe se pita" – Trogirani biraju koje projekte žele u 2027.

Grad Trogir pokreće deveto izdanje kreiranja participativnog proračuna "I tebe se pita", projekta kojim građani izravno odlučuju o raspodjeli dijela gradskog proračuna namijenjenog malim komunalnim investicijama. Od klupa i dječjih igrališta, preko javne rasvjete i uređenja pješačkih staza, do popravka lokalnih cesta i nogostupa – svake godine upravo prijedlozi građana oblikuju velik dio onoga što se u mjesnim odborima stvarno i realizira. Građani na taj način izravno odlučuju kako poboljšati svoju svakodnevicu i kako žele da grad investira javni novac.

Prijave prijedloga traju od 4. do 20. rujna, a svi građani mogu predložiti mali komunalni projekt koji smatraju potrebnim u svom dijelu grada.

Nakon isteka roka za prijave, djelatnici Grada izradit će procjenu izvedivosti i troškovnik za sve pristigle prijedloge, koji će potom biti predstavljeni građanima na javnim tribinama po mjesnim odborima. Tribine su predviđene od 19. do 30. listopada, a točan raspored bit će naknadno objavljen. Na tribinama građani mogu postavljati pitanja, komentirati prijedloge i glasovati o tome koji će projekti ući u iduću proračunsku godinu. Sudjelovati mogu svi građani, neovisno o tome jesu li i sami poslali neki prijedlog.

Upravo je njihov kontinuiran angažman ono što je "I tebe se pita" održalo živim kroz dosadašnjih osam izdanja i pretvorilo ga od pilot ideje u ustaljenu praksu.

U prvih osam izdanja “I tebe se pita!” Trogirani su pokazali izniman interes za projekt:

2750 prijedloga ukupno je pristiglo od strane građana

Oko 400 prijedloga je izglasano i realizirano

Oko 350 sudionika godišnje prosječno sudjeluje na javnim tribinama

Oko 1,7 milijuna eura do sada je utrošeno na realizaciju prijedloga građana

"Trogir je bio prvi grad u Dalmaciji koji je uveo participativno budžetiranje, i danas, uoči početka devetog izdanja, mogu reći da smo bili i ostali dobar primjer isključivo zahvaljujući sugrađanima koji su ovaj projekt prepoznali kao svoj i sudjeluju iz godine u godinu. Iako smo mi u Gradskoj upravi te prijedloge na kraju realizirali, nismo mi ti koji smo projekt učinili uspješnim – uspješnim su ga učinili građani koji su se potrudili predložiti prijedloge, doći na tribine i izabrati što je njima važno. Često ponavljam, a i dalje je tako – ovo je meni i kolegama jedan od najdražih projekata koje smo ikada pokrenuli", izjavio je gradonačelnik Ante Bilić.

Praksu izravnog uključivanja građana u kreiranje proračuna prepoznaju i najbolji svjetski gradovi, a Trogir se i u tim krugovima često spominje kao jedan od prepoznatljivijih hrvatskih primjera upravo zbog dosljednosti kojom projekt provodi iz godine u godinu, zbog čega je više puta svrstan na ljestvice najboljih.

"Svaka nova prijava, koliko god mala izgledala – klupa više, bolje osvijetljena ulica, sređena staza do škole – za nas znači da netko misli o svom susjedstvu i želi ga učiniti boljim. Pozivam Trogirane da se i ove godine jave sa svojim idejama, jer upravo su takvi mali, konkretni prijedlozi ono što najviše mijenja svakodnevicu na bolje.“

Građani kao i do sada svoje prijedloge mogu predati javno i anonimno i to:

Osobno – ubacivanjem ispunjenog obrasca u označene kutije, koje će s obrascima biti postavljene na drugom katu Gradske uprave i na pisarnici u zgradi Holdinga

Putem e-maila – preuzeti obrazac na službenoj web stranici grada – pod Gradska uprava – Upravni odjeli – Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i investicije, pod kategorijom Obrasci, ispuniti ga i dokument poslati na mail itebesepita@trogir.hr, s predmetom maila „I tebe se pita”.

Putem online obrasca – dostupnog na ovoj poveznici: https://trogir.hr/participativno-budzetiranje/

Poštom – preuzeti isprintani obrazac na drugom katu Gradske uprave, u predvorju Holdinga (ili na službenoj web stranici grada i isprintati ga), ispuniti i poslati s naznakom „I tebe se pita” na adresu na adresu Trogir Holding, Put Mulina 4, pisarnica, 21 220 Trogir.

Ukupan budžet koji će se osigurati u proračunu za 2027. za ovaj projekt iznosi 285.000 eura, kao i prošle godine. Iznosi po mjesnim odborima su: Travarica 55.000, Čiovo 40.000, Grad 30.000, Mastrinka 30.000, Plano 30.000, Žedno 25.000, Arbanija 25.000, Drvenik Veliki 25.000 i Drvenik Mali 25.000 eura.