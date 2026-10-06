Počinje 13. Evo ruke: Pet dana glazbe, umjetnosti i radijskih emisija

U Splitu danas počinje 13. izdanje manifestacije Evo ruke, koja će tijekom sljedećih nekoliko dana donijeti niz glazbenih, umjetničkih i radijskih programa na nekoliko gradskih lokacija. Manifestacija počinje istoimenom emisijom Hrvatskog radija Radio Splita, koja će se emitirati iz mobilnog studija na Obrovu. Tijekom sljedećih pet dana, svakodnevno od 11 do 12 sati, slušatelji će u posebnom izdanju emisije "Evo ruke, Splite" moći pratiti aktualna događanja vezana uz manifestaciju. Za mikrofonima će biti DJ Wolfman i Davor Hrvoj, ugledni zagrebački jazz novinar.

Izložba karikatura Josipa Kovačevića Enca

Program se nastavlja u 18 sati u galeriji Dioklecijan i dvorištu Muzeja grada Splita, gdje će biti otvorena izložba karikatura Josipa Kovačevića Enca, višestruko nagrađivanog autora čiji su radovi predstavljani na brojnim domaćim i međunarodnim izložbama. Otvorenje će pratiti prigodan glazbeni program, kao i performans varaždinskog umjetnika Ivana Meseka. Publika će imati priliku pogledati i projekciju njegova kratkog filma.

Večer završava glazbom na Obrovu

Nakon otvorenja izložbe program se ponovno seli na Obrov, gdje će nakon 20 sati nastupiti Little Sister.

Ovogodišnje izdanje manifestacije nastavlja se i koncertnim programom u Hrvatskom narodnom kazalištu Split od 8. do 10. listopada. Tako će Split kroz nekoliko dana ponovno spojiti jazz, umjetnost, performans i radijski program, a Obrov će biti jedno od središnjih mjesta ovogodišnjeg izdanja manifestacije Evo ruke.