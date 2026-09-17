Počelo suđenje za smrt pod Teslom kod zgrade 'sunčanog sata': 'Smatram se krivim, ali nije bilo nikakve namjere!'

- Smatram se krivim s onim što mi se stavlja na teret optužnicom... - gotovo dramatično započelo je suđenje Dinu Klariću (34), vozaču automobila Tesla Plaid S koji je prošle godine izazvao prometnu nesreću u kojoj je život izgubila 67-godišnja pješakinja.

Na trenutak se učinilo kao da će mladić na optuženičkoj klupi priznati sve te će suđenje praktički biti odmah i gotovo, samo bi se trebalo odlučiti o sankciji, no onda je nadodao:

-... ali ovdje sigurno nije bilo nikakve namjere!

Nakon takvog dodatka ipak se krenulo u postupak, a prvog dana suđenja su se stranke dogovorile o procesnim radnjama, ispitivanjima svjedoka te saslušavanjima vještaka. Posebno je obrana inzistirala na vještaku za strojeve i motore, od kojeg bi eventualno tražili i dopunsko vještačenje. Što upućuje kako će branitelji pokušati uzroke nesreće prebaciti na neispravno vozilo te čak prekvalifikacije kaznenog djela u odnosu na neizravnu namjeru, kazao je jedan od mladićevih branitelja.

Iako će Klarić obranu iznijeti kasnije, već danas se u nekim primjedbama optuženika dalo zaključiti u kojem smjeru ide njegovo prisjećanje kobnih događanja.

'Najmanje tri stvari su sporne.' - komentirao je potiho optuženi još dok je trajalo očitovanje na optužnicu. Nešto kasnije, kad se pročitao policijski zapisnik o očevidu te toksikološko vještačenje krvi i urina koje nije pokazalo tragove droga ili alkohola kod Dina Klarića niti da ih konzumira, opet je komentirao sebi u bradu

- Nikad u životu!

Tako je rasprava brzo zaključena, a na idućem ročištu početkom prosinca ispitat će se nekoliko svjedoka, direktnih očevidaca nesreće.

Klarića se tereti za izazivanje prometne nesreće sa smrtnom posljedicom za što može dobiti od tri do 15 godina zatvora. Vozio je Teslu 28. svibnja prošle godine oko 18.34 sati nedopuštenom brzinom Ulicom slobode, a nešto prije semafora kod zgrade 'sunčani sat' na križanju s Velebitskom, izgubio je kontrolu nad automobilom koji je udario u rubnik, zahvatio automobil koji je ispred njega čekao na semaforu, preletio metalnu ogradu te se prevrtao i udario nekoliko parkirnih automobila, da bi na kraju udario u nesretnu pješakinju koja je čula škripu metala te pokušala pobjeći. Uzalud, preminula je na mjestu nesreće.

Tijekom istrage cijelog slučaja obavljeno je prometno tehničko vještačenje te je utvrđeno da je brzina Tesle bila 138,46 km/ga prije negoli je automobil izmakao kontroli vozača!