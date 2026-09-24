POČELO SUĐENJE Stravično priznanje Aleksića: 'Ništa mi nije žao, pa ni ubijenog momka. Išao sam na siguricu'

Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću (50), osumnjičenom za brutalno ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca u svibnju u Drnišu. Optužnica podignuta u kolovozu tereti Aleksića za kazneno djelo teškog ubojstva i nedozvoljeno posjedovanje, izradu i nabavljanje oružja i eksplozivnih tvari. RTL Danas sve prati na suđenju.

Na početku suđenja priznao je krivnju. Upozoravamo da bi vas neki detalji u tekstu mogli uznemiriti.

Kako doznaje RTL-ova reporterka Nikolina Radić, Aleksić ostaje pri iskazu koji je dao u policiji. Snimka tog iskaza puštena je u sudnici.

U policiji je govorio kako je živio u teškim okolnostima. Tvrdio je da mu je majka umrla, imao je sve više dugova i više to nije mogao podnositi. Zato se odlučio napraviti teško kazneno djelo i otići u zatvor. Kazao je i da nije čekao određenu osobu nego je planirao ubiti tko god dođe u dostavu.

Još 2024. je napravio pištolj na kuglice. Počeo ga je raditi u podne 21. ožujka 2024., i dovršio ga je u samo jednom danu, - u sedam sati navečer. Na Youtubeu je vidio kako ga izraditi. "Dosadio mi je život, nisam više imao za posuđivati", ispričao je Aleksić.

Dostavljača je čekao s tim improviziranim oružjem, ali i vojnim nožem s oštricom od 17 cm. "Imao sam i nož pripremljen ako pištolj ne opali", rekao je i opisao kako je očekivao samo jednu osobu u dostavi: "Vidio sam da su dvojica, ali pištolj je već bio u ruci. Nije bilo nazad. Zvao sam ga onda unutra, rekao sam da me boli noga i ne mogu izaći. Nije bilo problema. Bit će da su bila dvojica jer su me se bojali. Dok sam imao novaca, naručivao sam dostavu. Ovo je bilo osmi put. Taj dan sam odlučio da ću ubiti dostavljača", ispričao je.

Aleksić je na snimci ispitivanja u DORH-u priznao da je njegov stric znao da je napravio oružje: "I kad sam rekao da sam u crvenom, on je znao što to znači. Znao je da imam pištolj kod sebe".

Zamjeniku županijskog državnog odvjetnika Zvonku Iviću, koji ga je tada ispitivao, rekao je da je očekivao samo jednog dostavljača, ali kad ih je vidio dvojicu, odlučio je prvog ubiti pištoljem, a drugog nožem jer pištolj može opaliti samo jednu kuglu pa mu treba vremena da se ponovo napuni.

Dostavljaču, odnosno 19-godišnjaku, je pucao u lijevi dio psa, on je odmah pao, a drugi je u šoku rekao: "Ajme" i pobjegao...

Aleksić je također rekao: "Moram riiješiti nekoga, ubiti nekoga, ako bježim da ne bježim džabe".

Najstrašnija je rečenica u iskazu bila "ništa mi nije žao".

Na potpitanje je rekao da mu nije žao ni ubijenog mladića niti ikoga drugoga. Žao mu je jedino njegove majke koja je umrla. Torbu koju je ponio u bijeg nije zato složio. Imao ju je i inače jer je dijabetičar. Unutra su bile čokolade i slično.

Aleksić je mjesečna primanja 360 eura i to bi potrošio u 12 dana.

"Mogao sam ga ranit, ali sta bih onda dobio? Ne bih dobio ništa. Ako ga ubijem, onda ću dobit više", rekao je i objasnio: "Meni je u zatvoru deset puta bolje. Vani mi je živjeti bilo kao u paklu", piše RTL.