Počelo suđenje Josipi Pleslić

Optužno vijeće Županijskog suda u Zagrebu potvrdilo je optužnicu protiv bivše HDZ-ove državne tajnice Josipe Pleslić i još 11 osoba u studenom 2025., piše tportal.

U aferi Sport i glazba, jednoj od tri korupcijske optužnice Josipe Pleslić, bivše Rimac, a koje su proizašle iz afere Vjetroelektrane, dosad se nagodilo 15 od ukupno 27 okrivljenika koliko ih je bilo nakon podizanja optužnice te su postupci protiv njih razdvojeni.

Branko Lapčić, piše Ivana Jakelić, novinarka Večernjeg lista, nije se pojavio na sudu jer je svoj izostanak opravdao bolešću. No, sudsko vijeće odlučilo je njegovu medicinsku dokumentaciju poslati vještaku kako bi se utvrdilo je li nedolazak bio opravdan. Ako se pokaže da nije, sud će naložiti njegovo dovođenje. Jelena Drlje je nakon priznanja krivnje i nagodbe s USKOK-om uvjetno osuđena na 10 mjeseci zatvora uz rok kušnje od tri godine.

Među optuženicima koji su se ranije nagodili s tužiteljstvom u zamjenu za blažu kaznu je i bivša ministrica regionalnog razvoja i EU fondova Gabrijela Žalac.