Počelo suđenje bivšem splitskom dogradonačelniku za prijetnje novinarki 'napit ću ti se krvi'! Ivošević: Duga je bila rečenica, ove riječi su izvučene iz konteksta

- Optužnicu sam razumio nakon konzultacija sa svojim odvjetnikom, ne smatram se krivim, a u životu sam uvijek odgovarao za ono što sam rekao. - kazao je na početku suđenja Bojan Ivošević, bivši splitski dogradonačelnik, koji je optužen zbog prijetnji novinarkama Slobodne Dalmacije.

Iako je kazao da će obranu iznijeti na kraju postupka, već u prvih par minuta glavne rasprave moglo se zaključiti u kojem smjeru će ići njegove tvrdnje.

- Taj razgovor se dogodio, ali problematiziram kontekst u kojem se to dogodilo. Nisu izrečene samo te riječi, bila je to jedna duga rečenica, ove riječi su izvučene iz konteksta... - kazao je nakon čitanja optužnice Ivošević uz asistenciju odvjetnika Joška Čeha.

Branitelj je posebno inzistirao na pozivanju svjedoka na raspravu jer su 'do sada ispitani samo pred državnim odvjetnikom, bez prisustva optuženika i njegova odvjetnika, a kako i druga strana ima pravo ispitati svjedoka, ustrajemo da se to pravo konzumira tijekom rasprave'.

- Pridružujem se navodima svog branitelja, želim ispitati svjedoke. Malo je specifična optužnica, četiri su žrtve navedene u optužnicu, a pričao sam samo s jednom, za jednu sam posebno u poruci naglasio da se ništa iz razgovora ne odnosi na nju. S dvije nikad u životu nisam pričao. - dodao je bivši dogradonačelnik Splita.

Obrana je inače prigovorila da tekstovi objavljeni u Slobodnoj Dalmaciji budu priloženi kao dokazi. 'Novinski članci poslodavca oštećenice koji nisu stranka u postupku niti imaju neku ulogu pa ostaje nejasno kakve veze imaju ti članci s postupkom...'

- Simpatično kako je Slobodna Dalmacija cijeli razgovora okarakterizirala kao verbalni napad, a ne kao prijetnju. - dodao je Bojan Ivošević, a nastavak postupka je zakazan za siječanj.

Splitsko tužiteljstvo je protiv bivšeg splitskog dogradonačelnika Bojana Ivoševića podiglo optužnicu zbog kaznenog djela prijetnje te za njega zatražilo uvjetnu kaznu zatvora od godine dana uz rok kušnje od dvije godine. Stavljaju mu na teret to da je 6. veljače 2022. godine nazvao urednicu gradske rubrike Slobodne Dalmacije te joj, prema optužnici, u cilju da izazove osjećaj straha i uznemirenosti, uputio prijeteće riječi, nezadovoljan sadržajem članaka objavljenih na portalu i u tom dnevnom listu koji su se odnosili na njega i njegov rad na dužnosti dogradonačelnika, kao i u odnosu na članove njegove obitelji. Navodi se da je između ostalog kazao da će se 'napiti krvi'.

'Osnovano se sumnja da je novinarka njegove riječi prenijela svojoj kolegici (novinarki), a zatim glavnoj urednici tog dnevnog lista, kao i izvršnoj urednici portala, koje su kod svih njih izazvale osjećaj straha i uznemirenosti', stoji dalje u optužnici.