Počelo suđenje Anni Dujić

Na Općinskom sudu u Karlovcu počelo je suđenje Anni Dujić, kćeri bivšeg čelnika Hrvatskih šuma Nediljka Dujića, koju optužnica tereti za prijetnju i pokušaj prisile prema policijskoj službenici. Dujić je pred sudom odbacila optužbe i izjasnila se da nije kriva, a policajka je u svom iskazu iznijela niz detalja o događajima koji su prethodili postupku, piše Jutarnji list.

Policajka: "Ni danas se ne osjećam sigurno"

Slučaj seže u 31. srpnja 2024. godine, kada je policijska službenica tijekom velikog požara u šibenskom zaleđu bila raspoređena na prometnoj blokadi. Prema optužnici i iskazu policajke, Dujić je automobilom stigla do kontrolne točke i nije postupila prema upozorenju da se zaustavi. Policajka je na sudu opisala kako se, prema njezinim tvrdnjama, automobil približio toliko da joj je dotaknuo nogu, nakon čega je uslijedio verbalni sukob. Dodala je da je identitet vozačice doznala naknadno. Kako piše Jutarnji list, policajka je tijekom svjedočenja kazala da se ni dvije godine nakon događaja ne osjeća sigurno te da strah, kako sudski postupak odmiče, postaje sve izraženiji. Navela je i da danas pazi kamo odlazi sa svojom djecom.

Tvrdi da ju je ponovno srela u Šibeniku

Posebnu pozornost privukao je dio iskaza u kojem je policajka opisala navodni kasniji susret s Dujić u jednoj robnoj kući u Šibeniku. Prema njezinim riječima, u trgovini je bila sa svojom djecom kada je ugledala Dujić. Policajka tvrdi da joj je Dujić pritom dobacila uvredu, a potom ju je, kako je posvjedočila, promatrala na blagajni i krenula u njezinu smjeru dok je odlazila prema garaži. Policajka je kazala da se uplašila te je s djecom ušla u prvu trgovinu boja i lakova kako bi se udaljila od nje. Navela je i da je razmišljala o prijavi tog događaja, ali je odustala jer je bila s djecom.

Nakon incidenta završila na Hitnoj

Policajka je sudu ispričala i da je nakon prvotnog događaja završila na Hitnoj pomoći, gdje je, prema njezinu iskazu, nekoliko sati primala infuziju. Kazala je i da je bila posebno uznemirena nakon što je na internetu pogledala televizijski prilog u kojem su objavljene izjave Anne Dujić. U to vrijeme, navela je, kod kuće je imala malo dijete, a bila je trudna s drugim, zbog čega se bojala i za sigurnost obitelji. Policajka je također ustvrdila da joj je nadređeni u početku govorio kako od prijave "nema ništa", ali da je slučaj na kraju ipak prijavljen policijskoj postaji.

Dujić odbacila optužbe

Anna Dujić na sudu je jasno odbacila navode optužnice te poručila da nije počinila ni pokušaj prisile prema službenoj osobi niti prijetnju. Najavila je da će detaljnu obranu iznijeti na kraju dokaznog postupka. Tijekom ročišta bilo je napeto i u samoj sudnici. Jutarnji piše da je policajka upozoravala na Dujićino dobacivanje tijekom iskaza, dok je Dujić tvrdila da to nije točno. Novinari prisutni u sudnici potom su, prema izvještaju Jutarnjeg, potvrdili da su čuli dobacivanje.

Slučaj je prebačen iz Šibenika u Karlovac

Cijela priča u javnosti je postala poznata nakon požara u šibenskom zaleđu i snimki na kojima su se mogle čuti teške uvrede na račun hitnih službi i policije. Šibensko državno odvjetništvo isprva je odbacilo kaznenu prijavu protiv Dujić, no nakon odluke glavnog državnog odvjetnika Ivana Turudića predmet je prebačen u Karlovac, gdje je potom podignuta optužnica. DORH je kasnije utvrdio propust u postupanju šibenskog tužiteljstva.