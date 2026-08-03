Počelo je Prvenstvo svita u balunu na Skalini, pogledajte prve fotografije

Na kultnom igralištu na Skalini iza bazena Jadran danas je započelo novo izdanje Prvenstva svita u balunu na Skalini, a čast otvoriti turnir pripala je najmlađim nogometašima.

Prvog dana natjecanja na teren su izašli sudionici dječjih kategorija U11, U13 i U15, dok će se tijekom narednih dana igrati i utakmice seniorske te veteranske (+45) konkurencije.

Ovogodišnje izdanje bilježi velik interes najmlađih jer su u dječjim kategorijama prijavljene čak 32 ekipe, što potvrđuje da je Skalina i dalje jedno od omiljenih mjesta za mali nogomet među splitskom djecom.

Organizatori su ove godine dodatno podigli razinu turnira povećanjem nagradnog fonda. Glavna nagrada je udvostručena u odnosu na prošlu godinu, a novost je i da će po prvi put biti nagrađena četvrtoplasirana seniorska momčad, pa će završnica turnira biti još neizvjesnija.

Prvenstvo svita u balunu na Skalini već godinama je jedan od simbola splitskog ljeta. Turnir se igra na jedinstvenom betonskom igralištu iza bazena Jadran, poznatom po kamenoj skalini koja je sastavni dio terena i igre, zbog čega je ovaj turnir poseban i prepoznatljiv među ljubiteljima malog nogometa. Atmosfera uz teren i velik broj gledatelja iz godine u godinu potvrđuju njegov kultni status u Splitu.