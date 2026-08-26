Počelo civilno služenje vojnog roka u Hrvatskoj: Odaziv iznenađujuće slab, evo koliko se mladića prijavilo

U Hrvatskoj je započelo civilno služenje vojnog roka u okviru sustava civilne zaštite, a prva skupina ročnika na osposobljavanje je stigla 17. kolovoza. Kako piše Obris.org, početak programa prošao je bez veće javne najave i službenog priopćenja.

Prema podacima koje je Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo tom portalu, prvi ciklus osposobljavanja započeo je u Područnoj službi za osposobljavanje Jastrebarsko, gdje civilnu službu trenutačno obavlja 28 ročnika. Pred njima je tromjesečna obuka tijekom koje bi trebali steći znanja i vještine potrebne za sudjelovanje u mjerama i aktivnostima civilne zaštite.

Za civilnu službu zahtjev podnio 61 novak

Civilno služenje počelo je oko pet mjeseci nakon početka temeljnog vojnog osposobljavanja, a prema informacijama Obrisa, jedan od razloga kasnijeg početka bio je slab interes za ovaj oblik služenja.

MUP navodi kako je ukupno 61 novak iskazao prigovor savjesti i podnio zahtjev za civilnom službom. Međutim, šestero ih je naknadno povuklo zahtjev te se odlučilo za temeljno vojno osposobljavanje.

Od preostalih 55 obveznika, njih 28 trenutačno služi civilnu službu, 12 je dobilo odgodu, među ostalim zbog redovnog školovanja ili prvog zaposlenja, dok se preostalih 15 planira uputiti u sljedećem ciklusu.

Kapacitet u Jastrebarskom znatno veći

Zanimljiv je i podatak da je lokacija u Jastrebarskom bila pripremljena za prihvat čak 120 ročnika po jednoj rotaciji, što znači da je trenutačno popunjen tek manji dio raspoloživog kapaciteta.

Do kraja godine očekuje se još jedna generacija mladih na civilnom služenju. Nastavi li se ovakav interes i iduće godine, dio pripremljenih kapaciteta mogao bi ostati neiskorišten. Iz MUP-a, međutim, zasad ne razmatraju uvođenje drugog modela civilnog služenja.