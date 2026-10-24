Počeli veliki radovi na Poljičkoj cesti u Splitu: Trajat će 200 radnih dana, evo što sve čeka Splićane

U Splitu su danas, u subotu, 24. listopada, predstavljeni radovi na izvanrednom održavanju državne ceste DC410, odnosno dijela Poljičke ceste, na dionici od raskrižja s Trondheimskom do raskrižja s Velebitskom ulicom. Riječ je o zahvatu dugom približno 360 metara, vrijednom 2,3 milijuna eura bez PDV-a, kojim će se obnoviti kolnik, urediti pješačke i biciklističke staze te sanirati postojeći pješački nathodnik.

O početku radova, prometnoj regulaciji i daljnjim ulaganjima u splitsku cestovnu infrastrukturu govorili su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta i predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir, koji su najavili kako je ovaj projekt tek početak znatno opsežnije rekonstrukcije Poljičke ceste.

Šuta: "Hrvatske ceste nastavit će s rekonstrukcijom cijele Poljičke ceste"

Gradonačelnik Tomislav Šuta istaknuo je kako se radi o značajnom infrastrukturnom zahvatu koji će unaprijediti sigurnost i kvalitetu prometovanja, ali i uvjete za pješake i bicikliste. Naglasio je kako Hrvatske ceste planiraju nastaviti rekonstrukciju Poljičke ceste sve do njezina završnog dijela, odnosno do benzinske postaje INA. "Važno je naglasiti da će Hrvatske ceste nastaviti s rekonstrukcijom cijele Poljičke ceste, sve do Zvonimirove ulice, odnosno benzinske postaje INA", poručio je Šuta.

Posebno se osvrnuo na dugogodišnji problem skretanja prema Velebitskoj ulici, gdje betonski blokovi već godinama ograničavaju prometna rješenja. Prema njegovim riječima, Hrvatske ceste intenzivno rade na rješavanju tog pitanja, a očekuje se da će nakon potrebnih usuglašavanja biti omogućena realizacija planiranog zahvata.

Velika ulaganja u splitske prometnice: Zagorski put, Vukovarska i Zvonimirova

Šuta je naglasio kako se u Splitu trenutačno odvija velik investicijski ciklus ulaganja u državne i gradske prometnice. Podsjetio je na radove na Zagorskom putu, za koji očekuje da bi u roku od približno godinu dana mogao biti u funkciji, kao i na pripreme zahvata u Vukovarskoj ulici. Spomenuo je i ulaganja u Zajčevu ulicu te prometnicu na potezu između Puta Supavla i Ulice Hrvatske mornarice. Posebno je izdvojio planiranu rekonstrukciju Zvonimirove ulice. "Već u prvom kvartalu iduće godine očekujemo početak rekonstrukcije Zvonimirove ulice, slično ovome što se sada radi na Poljičkoj", najavio je gradonačelnik.

Govoreći o prometnim projektima izvan samoga gradskog središta, Šuta je istaknuo i obilaznicu Mravinci – TTS, za koju očekuje realizaciju i puštanje u promet tijekom iduće godine. Najavio je i daljnje aktivnosti Hrvatskih cesta na prometnom povezivanju TTS-a i Strožanca.

Budimir: "Ovo je pokazna vježba za rekonstrukciju cijele Poljičke"

Predsjednik Uprave Hrvatskih cesta Ivica Budimir objasnio je kako će aktualni projekt pokazati kako će izgledati buduća rekonstrukcija ostatka Poljičke ceste.

"Ovo bih nazvao pokaznom vježbom za praktički kompletan zahvat Poljičke ulice, sve do benzinske postaje INA", kazao je Budimir. Prema njegovim riječima, planirana je potpuna obnova asfaltne konstrukcije, čime će se znatno poboljšati kvaliteta vožnje. Osim obnove kolnika, projekt predviđa razdvajanje oborinske od fekalne odvodnje, uz suradnju s Vodovodom i kanalizacijom Split. Očekuje se i zamjena vodovodnih cijevi na predmetnoj dionici. Posebna pozornost posvetit će se pješačkoj infrastrukturi i biciklističkim stazama.

"Uspostavljamo biciklističke staze i poboljšavamo uvjete za pješački promet. Nathodnik se ponovno stavlja u funkciju jer je dugo godina bio zapušten", objasnio je Budimir. Postojeći nathodnik bit će temeljito saniran, uključujući uklanjanje oštećenih betonskih dijelova, obnovu konstrukcije i izgradnju novih pristupnih stepenica. Uredit će se i okolni teren, zelenilo te javna rasvjeta.

Najavljena dva nova pothodnika na Poljičkoj cesti

Jedna od zanimljivijih najava odnosi se na planiranu izgradnju dvaju novih pješačkih pothodnika na nastavku Poljičke ceste. Kako je objasnio Budimir, jedan pothodnik trebao bi povezivati područje Splita 3 i Papandopulove ulice, dok je drugi planiran u blizini bolnice. Njihova bi izgradnja trebala omogućiti sigurniji prelazak pješaka preko prometnice i istodobno rasteretiti pojedina raskrižja. Budimir je pojasnio kako je projektna dokumentacija za te zahvate još u izradi, odnosno u završnim fazama projektiranja. Govoreći o križanju Poljičke i Velebitske ulice, potvrdio je da se radi na rješavanju imovinskopravnih odnosa kako bi se omogućilo dodatno desno skretanje. Time bi se uklonili i betonski blokovi koji već dulje vrijeme stoje na tom području.

Radovi će trajati 200 radnih dana, vozače čekaju ograničenja

Radove izvodi zajednica gospodarskih subjekata MAR d.o.o. iz Samobora i COLAS HRVATSKA d.d. iz Varaždina, a ugovoreni rok za njihov završetak iznosi 200 radnih dana. Pripremni radovi i postavljanje privremene prometne signalizacije odvijaju se od 23. do 26. listopada, dok službeni početak prve faze radova slijedi u ponedjeljak, 26. listopada. Prva faza obuhvaća sanaciju i dogradnju pješačkog nathodnika s novim pristupnim stepenicama i pješačkim stazama. Tijekom njezina izvođenja u smjeru od DC8 prema Trajektnoj luci Split bit će zatvoren krajnji desni prometni trak, dok će se promet odvijati preostalim dvama trakovima uz ograničenje brzine u zoni gradilišta. Postojeće autobusno stajalište u smjeru grada privremeno će biti premješteno istočnije, ispred zgrade HEP-a. U sljedećem razdoblju planirano je i zatvaranje krajnjeg desnog prometnog traka u suprotnom smjeru, od Trajektne luke prema DC8, o čemu će javnost biti pravodobno obaviještena. Budimir je istaknuo kako Hrvatske ceste namjeravaju tijekom radova osigurati prometovanje dvama trakovima u svakom smjeru, gdje god to bude moguće. "Planiramo privremenu regulaciju tako da tijekom izvođenja radova imamo po dvije trake u svakom smjeru. Sada ih imamo po tri, što znači da će se za potrebe radova zauzimati po jedan prometni trak", pojasnio je. Dodao je kako će dinamika pojedinih radova ovisiti i o stanju postojeće infrastrukture, osobito tijekom obnove kolničke konstrukcije.

Šuta pozvao građane na strpljenje, spomenuo i problem plavljenja

Splitski gradonačelnik pozvao je građane na razumijevanje tijekom izvođenja brojnih infrastrukturnih zahvata.

Naglasio je kako će zbog radova povremeno dolaziti do ograničenja prometa, ali da je riječ o ulaganjima kojima bi se dugoročno trebala poboljšati prometna infrastruktura grada. Osvrnuo se i na projekt aglomeracije te radove na području Solinske ulice i njezina križanja s Ulicom Domovinskog rata. Prema njegovim riječima, ti su zahvati u završnoj fazi, a trebali bi pridonijeti i rješavanju problema plavljenja pojedinih dijelova Splita.

Posebno je spomenuo retencijske bazene, među kojima je i onaj na području križanja Solinske ulice i Ulice Domovinskog rata. Početak radova na Poljičkoj cesti tako predstavlja prvi korak u planiranom širem zahvatu na jednoj od najprometnijih splitskih prometnica. Dok Hrvatske ceste najavljuju nastavak rekonstrukcije i nove pothodnike, pred vozačima je razdoblje privremene prometne regulacije i mogućih zastoja, zbog čega se apelira na dodatni oprez i strpljenje.