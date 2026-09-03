Počeli veliki radovi na Mejašima: 50 objekata dobiva kanalizaciju, Šuta najavio i obnovu ceste

Na području Mejaša počeli su radovi na izgradnji kanalizacijske mreže i rekonstrukciji vodoopskrbe, projektu kojim bi oko 50 uglavnom stambenih objekata napokon trebalo dobiti mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje.

Početak radova predstavili su gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i glavni direktor Vodovoda i kanalizacije Ivica Perić.

Riječ je o približno 1500 metara novog kanalizacijskog sustava te rekonstrukciji vodoopskrbne mreže u istoj duljini. Vrijednost projekta iznosi oko 840 tisuća eura, a predviđeni rok izvođenja je 14 mjeseci.

Nova mreža trebala bi se povezati s kanalizacijskim kolektorom koji se gradi u Putu Mostina i tako činiti funkcionalnu cjelinu.

"Stanovnici ovog područja konačno će dobiti osnovni preduvjet komunalne infrastrukture, u prvom redu kanalizaciju i kvalitetnu vodoopskrbu", poručio je Perić.

Šuta: Ovo je minimum u 21. stoljeću

Šuta je istaknuo da dio Mejaša nije bio obuhvaćen projektom aglomeracije te da se sada rješava problem koji je godinama ostao otvoren.

"Riječ je o 50 novih priključaka za stambene objekte i rješavanju onog minimuma u 21. stoljeću, a to je priključenje na odvodnju", rekao je Šuta.

Najavio je i obnovu Puta Mostina.

"Cilj nam je da se ova cesta u punom profilu obnovi jer dobar dio stanovnika od Bauhausa prema naprijed ovdje gravitira", kazao je gradonačelnik, dodajući da je cesta trenutačno u lošem stanju.

Radovi neće biti jednostavni zbog gusto naseljenog područja i uskih ulica. Perić je kazao da su prometna rješenja pripremljena te da će se posebno voditi računa o pješacima i djeci koja tim područjem odlaze u školu.

"Ako je neka ulica zatvorena, to ne znači da će biti zatvorena mjesecima. Osigurat ćemo alternativni put i koridore da ljudi mogu prolaziti", poručio je.

Radovi stižu i na druga područja

Šuta je najavio da Mejaši nisu jedino područje na kojem Grad namjerava rješavati preostale probleme s komunalnom infrastrukturom.

Prema njegovim riječima, pripremaju se radovi na još nekoliko lokacija, a spomenuo je Kuto Rišća, nekoliko objekata na Šinama te Sitno Donje i Sitno Gornje, za koje su ishođene potrebne dozvole, dok još treba definirati izvore financiranja.