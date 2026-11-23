Otvaranju radova nazočili su splitski gradonačelnik Tomislav Šuta, predstavnici gradske uprave, projektanti te predstavnici kulturnih ustanova koje djeluju u ovom prostoru.

Gradonačelnik Šuta istaknuo je kako je riječ o prvoj temeljitoj rekonstrukciji Ljetnog kina Bačvice od njegova otvaranja, naglasivši da je projekt pripremljen u skladu s konzervatorskim smjernicama.

„Cilj je poboljšati uvjete koje danas imamo, prije svega osigurati pristupačnost osobama s invaliditetom, povećati kapacitet s 300 na 600 mjesta i omogućiti dodatne sadržaje. Važno je naglasiti da ovdje nema nikakve betonizacije”, poručio je Šuta.

Dodao je kako će se posebna pozornost posvetiti očuvanju i obnovi zelenila, osobito nakon nevremena koje je oštetilo dio stabala.

„Parkovi i nasadi sagledali su stanje nakon nevremena i ovdje će se provesti dodatno ozelenjavanje. Vjerujemo da će uvjeti biti još bolji nego prije”, rekao je gradonačelnik.

Šuta odgovorio na kritike: „Procedura je dovršena, sve dozvole su izdane”

Na novinarsko pitanje o kritikama projekta i zabrinutosti građana zbog mogućeg uklanjanja stabala i betonizacije prostora, Šuta je poručio kako svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje, ali da je projekt prošao sve propisane procedure.

„Svatko ima pravo izraziti svoje mišljenje i treba ga saslušati. U cijelom postupku sudjelovali su projektanti, nadležne institucije i konzervatori. Sve potrebne dozvole su izdane i na nama je da poštujemo provedenu proceduru”, kazao je.

Naglasio je kako su sredstva za rekonstrukciju osigurana u gradskom proračunu te da će obnovljeno kino predstavljati dodatnu vrijednost za Split.

Cilj Grada je, dodao je, da se u prostoru kina godišnje održava najmanje 80 dana kulturnih i drugih događanja.

Eremut Erceg: „Neće biti betonizacije, uklanjamo i postojeće betonske površine”

Pročelnica Antonija Eremut Erceg pojasnila je kako je osnovni cilj projekta poboljšanje uvjeta za filmske projekcije, ali i omogućavanje korištenja prostora tijekom cijele godine.

„U koncipiranju projekta razgovarali smo s ljudima koji se bave kinoprikazivačkom djelatnošću i sagledali što im je potrebno. Želimo osigurati pristupačnost, sanitarne čvorove i sve uvjete kako bi se gledatelji ovdje osjećali ugodno”, kazala je.

Najavila je i nove paviljone, od kojih će jedan dio biti namijenjen radionicama i drugim programima izvan ljetne sezone.

Osvrnula se i na zabrinutost zbog mogućeg narušavanja zelenih površina.

„Neka stabla su dotrajala i Parkovi i nasadi označili su ih za uklanjanje. Moramo sačuvati sve što je zdravo i sigurno, a prostor dodatno oplemeniti autohtonim biljnim vrstama”, objasnila je.

Naglasila je kako projekt ne predviđa betonizaciju prostora.

„Podloga koja će se ovdje koristiti nije beton. Riječ je o tucaniku s vapnom, odnosno vodopropusnim površinama. Radimo rampe za pristupačnost osobama s invaliditetom, a dio sadržaja ukopavamo u teren kako bismo što manje intervenirali u postojeći prostor”, rekla je.

Projektant: „Više betona uklanjamo nego što ga uvodimo”

Projektant Luka Cvitan istaknuo je kako je osnovna ideja rekonstrukcije bila postići maksimalan učinak uz minimalne zahvate u prostoru.

„Osnovna ideja bila je minimalno intervenirati, a dobiti maksimalan efekt. Sadržaje koji su potrebni da bi kino funkcioniralo u 21. stoljeću rasporedili smo u manje objekte, pri čemu će većina novih sadržaja biti smještena ispod razine terena”, objasnio je.

Projekt predviđa dva nadzemna paviljona i jedan suterenski objekt, u kojem će biti smješteni potrebni prateći sadržaji.

Posebno je naglasio kako će se ukloniti dio postojećih betonskih elemenata.

„Ako govorimo o betonizaciji, mi zapravo više betona uklanjamo iz kina nego što ga ponovno uvodimo”, poručio je Cvitan.

Povećanje kapaciteta gledališta omogućit će se boljom organizacijom prostora, uređenjem podloge i postavljanjem većeg projekcijskog platna.

Projekt uključuje i sadnju novih stabala, a Cvitan je istaknuo kako je hortikulturno uređenje planirano u suradnji s krajobraznim arhitektima.

Zlatna vrata: „Želimo da ovaj prostor još više zaživi”

Ravnateljica Centra za kulturu i cjeloživotno obrazovanje Zlatna vrata Danijela Čukušić podsjetila je kako ustanova od 2019. godine upravlja Ljetnim kinom Bačvice.

„Od tada smo, uz pomoć Grada, obnavljali prostor, ali to nije bilo dovoljno s obzirom na potrebe građana. Nemamo odgovarajući pristup osobama s invaliditetom, a održavanje prostora bilo je vrlo zahtjevno”, kazala je.

Istaknula je kako će rekonstrukcija omogućiti kvalitetnije filmske projekcije, ali i organizaciju edukativnih i drugih kulturnih programa tijekom godine.

Munitić: „Imamo 25 tisuća posjetitelja po sezoni, ali uvjeti su teški”

Umjetnički direktor Festivala mediteranskog filma Split Alen Munitić izrazio je zadovoljstvo početkom radova, naglasivši koliko je ovaj prostor važan za splitsku filmsku publiku.

„Mi svi volimo ovaj prostor ovakav kakav jest, ali moramo biti svjesni da se u njega godinama nije ulagalo. Uvjeti su zaista teški, kako za naše djelatnike, tako i za posjetitelje”, rekao je Munitić.

Naglasio je kako Ljetno kino Bačvice tijekom jedne sezone posjeti oko 25 tisuća gledatelja, što ga, prema njegovim riječima, svrstava među najposjećenija kina u ovom dijelu Europe.

„Dobit ćemo kvalitetnije tehničke uvjete, bolje projekcije i više mogućnosti za gostovanja, premijere i druge programe. Sve što se planira raditi ide u korist gledatelja”, istaknuo je.

Iako će zbog radova jubilarno 20. izdanje Festivala mediteranskog filma Split morati biti održano izvan prostora u kojem je festival započeo, Munitić smatra kako će dugoročna korist obnove biti značajna.

„Žao nam je što se 20. festival neće održati ovdje, ali drago nam je da smo svojim djelovanjem pridonijeli tome da se ovaj prostor zaštiti i da se očuva kinoprikazivačka djelatnost”, zaključio je.

Radovi će trajati 14 mjeseci

Arhitektonsko rješenje rekonstrukcije potpisuju NFO i Prostorne taktike, dok je izvođač radova tvrtka Reliance d.o.o., s podizvođačima Calidum d.o.o. i Espera d.o.o.

Vrijednost građevinskih radova iznosi 2,4 milijuna eura s PDV-om, dok je ukupna vrijednost projekta, uključujući planirano opremanje, gotovo tri milijuna eura.

Predviđeni rok dovršetka radova je 14 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, nakon čega bi Split trebao dobiti obnovljeno, pristupačnije i funkcionalnije Ljetno kino Bačvice, uz očuvanje njegova prepoznatljivog ambijenta.