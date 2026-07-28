Počeli radovi vrijedni gotovo 100 milijuna eura: Split dobiva drugi najveći pročistač otpadnih voda u Hrvatskoj

Na području Stupa danas je službeno označen početak radova na dogradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (UPOV) Stupe, jednom od najvažnijih infrastrukturnih zahvata u sklopu projekta Poboljšanje vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Split – Solin.

Riječ je o investiciji vrijednoj nešto više od 99 milijuna eura s PDV-om, kojom će postojeći uređaj biti dograđen na drugi stupanj biološkog pročišćavanja te će, po završetku radova, postati drugi najveći uređaj za pročišćavanje otpadnih voda u Hrvatskoj. Novi sustav trebao bi dugoročno unaprijediti kvalitetu mora u Bračkom kanalu, zaštitu okoliša te podići standard komunalne infrastrukture za Split i okolna naselja.

Radove izvodi zajednica tvrtki WTE Wassertechnik GmbH i HERING d.d., a predviđeno je da probni rad uređaja započne u roku od 28 mjeseci od uvođenja izvođača u posao, dok je ukupno trajanje ugovora 43 mjeseca.

Na svečanom početku radova okupili su se predstavnici državne i lokalne vlasti te institucija uključenih u provedbu projekta, među kojima su državna tajnica Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije Anja Bagarić, generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković, župan Splitsko-dalmatinske županije Blaženko Boban, gradonačelnik Splita Tomislav Šuta i direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić.

Perić: Novi uređaj omogućit će biološko pročišćavanje otpadnih voda za više od 97 posto stanovnika aglomeracije Split – Solin

Direktor Vodovoda i kanalizacije Split Ivica Perić istaknuo je kako je početak radova na dogradnji Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe važan iskorak u modernizaciji sustava odvodnje na području Splita i okolice. Nakon završetka projekta, postojeći mehanički pročistač bit će nadograđen u suvremeni uređaj drugog stupnja, odnosno biološki pročistač.

"Do sada smo imali samo predtretman, odnosno mehanički pročistač, a kroz 28 mjeseci, koliko je definiran rok izvođenja radova, te ukupno 43 mjeseca do preuzimanja od strane javnog isporučitelja vodnih usluga, imat ćemo središnji uređaj za pročišćavanje otpadnih voda drugog stupnja", rekao je Perić.

Naglasio je kako će završetkom projekta više od 97 posto stanovnika aglomeracije Split – Solin imati mogućnost priključenja na javni sustav odvodnje.

"Sav otpadni tok sa sjevernog i južnog dijela Splita te općina Klis, Dugopolje i Podstrana završavat će ovdje. Više od 1.800 kilometara cjevovoda dovodit će otpadne vode na suvremeni uređaj za pročišćavanje, nakon čega će se u more ispuštati tehnološki obrađena voda koja neće ugrožavati Jadransko more, prvenstveno Brački kanal", kazao je.

Prema njegovim riječima, projekt će imati višestruke koristi za građane i okoliš.

"Time će se stvoriti kvalitetniji uvjeti života, viši standard zaštite okoliša i očuvanja naših plaža. Svi oni koji danas koriste individualne sustave odvodnje, odnosno septičke jame, dobit će mogućnost priključenja na sustav javne odvodnje", istaknuo je direktor ViK-a.

Dodao je kako se broj korisnika koji imaju priključak na vodovod, ali još nisu spojeni na sustav odvodnje, iz dana u dan smanjuje.

"Još uvijek imamo između 1.500 i 1.800 korisnika s individualnim sustavima odvodnje, no taj se broj svakodnevno smanjuje. Područja Kmana, Crnoga, Sitnog Gornjeg i Donjeg te dijelovi Splita sukcesivno se uključuju kroz projekte aglomeracije, a sve to u konačnici završava ovdje, na središnjem uređaju za pročišćavanje otpadnih voda", rekao je Perić.

Krajnji cilj projekta je zaštita okoliša i ispunjavanje najviših europskih standarda, kaže.

"Cilj je imati čist okoliš, zadovoljiti najstrože direktive Europske unije te osigurati čisto more i očuvane izvore, prvenstveno rijeku Jadro i okolne vodotokove", poručio je Perić.

Šuta: Aglomeracija Split – Solin najveći je komunalni projekt u posljednjih 50 godina

Gradonačelnik Splita Tomislav Šuta istaknuo je kako je projekt aglomeracije Split – Solin najveća investicija u komunalnu infrastrukturu na području grada u posljednjih pola stoljeća. Naglasio je da će njegova realizacija značajno unaprijediti sustav vodoopskrbe i odvodnje te podići kvalitetu života građana.

"Aglomeracijski projekt Split – Solin najveći je projekt u području komunalne infrastrukture u posljednjih 50 godina. Ovo je veliki iskorak za grad Split. Izgrađuje se oko 65 kilometara vodoopskrbne mreže s rekonstrukcijom te oko 125 kilometara sustava odvodnje", rekao je Šuta.

Dodao je kako će po završetku radova velikoj većini stanovnika biti omogućen priključak na suvremenu komunalnu infrastrukturu.

"Više od 90 posto stanovnika imat će mogućnost priključenja na javnu vodoopskrbu, a oko 97 do 98 posto na sustav odvodnje. Time će biti ostvareni i ključni ciljevi koje je Hrvatska preuzela prema Europskoj komisiji. Otpadne vode koje se danas nepročišćene ispuštaju u more ubuduće će prolaziti drugi stupanj biološkog pročišćavanja", kazao je.

Govoreći o financijskoj konstrukciji projekta, Šuta je podsjetio da dogradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe vrijedi oko 100 milijuna eura, dok ukupna vrijednost projekata aglomeracija Split – Solin i Kaštela – Trogir doseže oko 560 milijuna eura.

"Oko 68 posto sredstava osigurano je iz bespovratnih sredstava Europske unije, 22 posto financira država, a preostalih 10 posto Vodovod i kanalizacija vlastitim sredstvima. Bez potpore Vlade Republike Hrvatske i europskih fondova ovako veliki infrastrukturni projekti ne bi bili mogući", istaknuo je.

Boban: U komunalnu infrastrukturu županije ulaže se 930 milijuna eura, uređaj na Stupama kruna je svih projekata

Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban istaknuo je kako su ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na području županije najveća u njezinoj povijesti. Naglasio je da se kroz šest aglomeracijskih projekata ulaže ukupno oko 930 milijuna eura, a vrhunac cijelog investicijskog ciklusa predstavlja dogradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe.

"Na području Splitsko-dalmatinske županije kroz šest aglomeracija – Split – Solin, Kaštela – Trogir, Sinj, Trilj, Imotski i Hvar – ulaže se čak 930 milijuna eura. To je daleko najveći infrastrukturni projekt na području naše županije", rekao je Boban.

Dodao je kako građani tijekom izvođenja radova često osjećaju posljedice zbog brojnih raskopanih prometnica i gradilišta, no naglasio je da će koristi ovih ulaganja biti dugoročne.

"Građanima su ovi projekti možda manje vidljivi, a tijekom gradnje često stvaraju poteškoće zbog prokopa i radova na prometnicama. Međutim, riječ je o projektima koji ostaju ispod zemlje i čije će koristi osjetiti generacije koje dolaze, kroz kvalitetniju vodoopskrbu, sustav odvodnje i prije svega zaštitu okoliša", istaknuo je župan.

Posebno je izdvojio važnost uređaja za pročišćavanje otpadnih voda na Stupama, koji je nazvao krunom svih aglomeracijskih projekata.

"Kruna svih tih projekata upravo su Stupe. Zahvaljujući ovom uređaju imat ćemo znatno čišći Brački kanal i potvrditi ono čime se često ponosimo – da živimo u jednom od najljepših dijelova svijeta", zaključio je Boban.

Đuroković: Na području Splitsko-dalmatinske županije ulaže se 930 milijuna eura, uređaj na Stupama kruna je cijelog projekta

Generalni direktor Hrvatskih voda Zoran Đuroković istaknuo je kako su ulaganja u vodno-komunalnu infrastrukturu na području Splita i Splitsko-dalmatinske županije među najvećima u Hrvatskoj te naglasio da je dogradnja Uređaja za pročišćavanje otpadnih voda Stupe završni i najvažniji dio cijelog sustava.

Kako je rekao, zahvaljujući potpori Vlade Republike Hrvatske i europskim sredstvima, na području Splita i okolnih gradova i općina provode se brojni infrastrukturni projekti.

"Župan je već naveo da se kroz Nacionalni plan oporavka i otpornosti te projekte aglomeracija ulaže oko 930 milijuna eura. Nedavno su započeli i radovi na crpilištu Jadro, gdje će se dodatno poboljšati kvaliteta pitke vode uklanjanjem zamućenja", rekao je Đuroković.

Posebno je naglasio važnost uređaja na Stupama, koji će imati kapacitet od 275.000 ekvivalenata stanovnika.

"Ovo je završni i najvažniji dio cijelog sustava. Kada se tome pridodaju uređaji Divulje i Čiovo, otpadne vode oko 400.000 stanovnika šireg splitskog područja suvremeno će se pročišćavati prije ispuštanja u more", istaknuo je.

Prema njegovim riječima, projekt će donijeti značajno poboljšanje kvalitete života građana i dodatno unaprijediti komunalni standard.

"Na području ove aglomeracije oko 4.000 stanovnika prvi je put dobilo priključak na javnu vodoopskrbu. Priključenost na kanalizacijsku mrežu povećava se s 87 na 97 posto, dok će priključenost na javnu vodoopskrbu dosegnuti 99 posto. Bolje od toga teško je postići", poručio je.

Na kraju je izrazio očekivanje da će radovi biti dovršeni u planiranim rokovima.

"Sada se samo možemo nadati da će izvođač radova posao završiti u predviđenim rokovima te da će građani imati razumijevanja za privremene poteškoće tijekom izgradnje velikog broja kilometara nove vodovodne i kanalizacijske mreže", zaključio je Đuroković.