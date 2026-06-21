Počela sezona na Hvaru: Poruka vozačima nasmijala Dalmaciju

Ljeto je tek službeno počelo, a s njim i dobro poznate gužve na hrvatskim otocima. Upravo na tu temu našalili su se na Hvaru, gdje je uz cestu osvanula neobična poruka upućena vozačima.

Na fotografiji koja se proširila društvenim mrežama vidi se automobil parkiran uz prometnicu, ispred kojeg je postavljen kartonski natpis s porukom: "Je*** ne trubi".

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Objavu je podijelila popularna stranica "Dnevna doza prosječnog Dalmatinca" uz kratak komentar: "Počela sezona na Hvaru".

Fotografija je izazvala brojne reakcije i komentare korisnika.