Počela prodaja ulaznica za Hajduk - Pafos: Evo i cijena

Hajduk je započeo s prodajom ulaznica za prvu utakmicu 2. pretkola kvalifikacija za Europsku ligu protiv ciparskog Pafosa, koja će se na Poljudu igrati u četvrtak, 23. srpnja, s početkom u 21 sat.

Do dana odigravanja utakmice pravo na kupnju ulaznica imaju isključivo aktivni članovi Hajduka. Oni koji još nisu članovi mogu se učlaniti online ili u Odjelu za članstvo na Poljudu te odmah ostvariti pravo na kupnju. Za kupnju ulaznice potrebno je imati članski broj, datum rođenja i OIB.

Cijene ulaznica

Za susret protiv Pafosa ulaznice se prodaju po sljedećim cijenama:

Sjever: 30 eura

Jug: 30 eura (dječja ulaznica 15 eura)

Istok: 40 eura (dječja ulaznica 20 eura)

Zapad: 55 eura (dječja ulaznica 27,50 eura)

Zapad Premium: 80 eura (dječja ulaznica 40 eura)

Pretplatnici koji žele ustupiti svoje mjesto mogu to učiniti putem programa "Sidi na moje misto", nakon registracije na stranici za prodaju ulaznica. Ako sve ulaznice ne budu rasprodane, na dan utakmice bit će puštene u slobodnu prodaju.

Gdje se mogu kupiti ulaznice?

Ulaznice su dostupne putem internetske stranice hajduk.ulaznice.hr, u Odjelu za članstvo na Poljudu te u Hajdukovim fan shopovima u Jokeru, Mall of Splitu, na Rivi, u Makarskoj i Zadru. U slučaju da ih ostane, na dan utakmice od 15 sati prodavat će se i na kućicama oko stadiona.

Posebna pravila za obiteljsku tribinu

Za kupnju ulaznica za obiteljsku tribinu, odnosno sektor Jug, uz jednu ili više ulaznica za odraslu osobu obvezna je istodobna kupnja najmanje jedne dječje ulaznice. Pravilo vrijedi na svim prodajnim kanalima, uključujući internetsku prodaju.

Ulaznice za sektor namijenjen osobama s invaliditetom besplatne su, a zahtjevi se zaprimaju putem e-mail adrese ulaznice@hajduk.hr. Prednost pri dodjeli imaju osobe u invalidskim kolicima, a zbog ograničenog kapaciteta, po potrebi će biti formirana lista čekanja.