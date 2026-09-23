Počela izgradnja Područne škole u Košutama kod Trilja: Učenici i učitelji dobit će jednosmjenski rad i uvjete kakve zaslužuju

Polaganjem kamena temeljca, u Košutama kod Trilja danas je službeno započela gradnja Područne škole Košute - Osnovne škole Trilj ukupne vrijednosti 11.825.116,32 eura od čega je osigurano 8.342.827,86 eura bespovratnih sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026. te 3.482.288,46 eura sredstava Splitsko-dalmatinske županije.

Prigodnoj svečanosti, prisustvovao je i ministar znanosti, obrazovanja i mladih Radovan Fuchs.

- Ako budu građevinari radili dobrim tempom, nadam se da ću doći na otvorenje ove škole bez obzira u kojoj funkciji. Ministarstvo znanosti je jedan od najvećih investitora u državi kad razgovaramo o građevinskim projektima s obzirom da se otvaraju gradilišta po cijeloj RH, od vrtića, osnovnih škola, pa dalje do studentskih domova i fakulteta. Neću uopće zbrajati obnovu svih zgrada stradalih od posljedica potresa u Zagrebu gdje su praktički obnovljeni kompletni fakulteti. Što se tiče škola, svako mjesto ići će uskoro u jednosmjenski rad, lokalne županijske vlasti već imaju ugovore u rukama koji im osiguravaju sredstva i nećemo stati sve dok ijedno dijete bude išlo u školu u dvije smjene, zaključio je ministar Fuchs.

Zadovoljstvo realizacijom projekata u obrazovanju, izrazio je i splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban:

- Sretan sam i ponosan jer je ovo već peti projekt iz NPOO-a što se tiče škola i dvorana. U Šestanovcu smo završili jedan projekt, radi se i u Dugopolju, Postirama, Podstrani, a do Nove godine planiramo Sinj, Omiš, Milnu, Marinu, Dugi Rat, odnosno realizaciju i početak svih planiranih projekta u narednih 7-8 mjeseci. To je iznimno veliko gradilište i jedno od najvećih ulaganja u povijesti Hrvatske na prostoru SDŽ u obrazovni sustav, poručio je Boban i kazao kako svega toga ne bi bilo da Vlada RH nije u pregovaračkom postupku uspjela naći tu nišu za školstvo cijele RH.

- Splitsko-dalmatinska županija je pripremila čak 24 projekta, ima 24 ugovora i tome može dodati i devet projekata iz energetske obnove za škole i sportske dvorane od kojih smo radili dvorane u Sinju, Omišu, Makarskoj, Kaštelima, Ekonomsku školu u Splitu i niz drugih aktivnosti i projekata. Ovo danas samo je početak rada, betona, ali ono što je još važnije je početak izgradnje topline oko srca naše djece i nadamo se njihovom ostanku ovdje na njihovoj grudi. To je nemjerljivo i ne može se izraziti brojkama, kubicima i nijednim drugim parametrom, naglasio je Boban.

Gradonačelnik Trilja Ivan Bugarin istaknuo je važnost jednosmjenskog rada škola na području grada Trilja.

- Ovim činom krećemo u gradnju škole koja će osigurati jednosmjenski rad i cjelodnevni boravak u školama na području cijelog grada Trilja, kazao je kratko gradonačelnik Trilja i zahvalio Vladi RH, resornom ministarstvu i SDŽ.

Ravnatelj Osnovne škole Trilj Davor Hrgović pojasnio je kako se do sada nastava odvijala u samo četiri učionice i dvije smjene, bez igrališta.

- Ovaj dan smo očekivali više od dva desetljeća. Toliko čekamo novu školu i rad u jednoj smjeni koja je budućnost našeg obrazovnog sustava jer učenici imaju puno više slobode za izvanškolske aktivnosti, a učitelji uvjete za rad kakve zaslužuju, kazao je Hrgović.

Postojeća školska zgrada s četiri učionice i radom u dvije smjene ne zadovoljava suvremene pedagoške standarde, nema adekvatne prostore za tjelesnu i zdravstvenu kulturu niti kuhinju za organizaciju školske prehrane. Projektom je predviđena izgradnja nove škole s ukupno devet učionica razredne i predmetne nastave, centralne kuhinje za potrebe svih škola Osnovne škole Trilj, knjižnice, administrativnih i društvenih prostora te izgradnja jednodijelne školske sportske dvorane.