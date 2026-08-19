POČELA AKCIJA "DAN JEDNOG EURA" Vaša donacija, kakva god bila, može napraviti promjenu, jer sve je više od nule

Bruno Lerotić i tim „Nenormalni” danas, 19. kolovoza, provode novu humanitarnu akciju pod nazivom „Dan jednog eura”. Građane pozivaju da doniraju najmanje jedan euro i tako još jednom pomognu djeci, obiteljima i najosjetljivijim članovima društva.

Kako su objavili na društvenim mrežama, prva akcija „Dan jednog eura” okupila je 117.000 osoba koje su uplatile

više od 600.000 eura, a organizatori se nadaju da će se sličan rezultat ponoviti i ovoga puta. Zahvaljujući prikupljenim donacijama, pomognuto je desecima obitelji koje su dugo čekale pomoć za operacije, terapije i liječenja. Pokrenuta je i obnova šest kuća, a pokriveni su brojni mjesečni troškovi za asistente, terapije i osnovne životne potrebe.

„Vrijeme je da najavimo drugu akciju istog naziva i istog cilja”, poručio je Bruno Lerotić prije samo nekoliko dana.

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Prikuplja se pomoć za djecu, obitelji i stradale u požaru

Nakon brojnih poruka građana koji žele uplatiti novac i pomoći, Bruno Lerotić i tim „Nenormalni” potvrdili su nastavak velike humanitarne akcije „Dan jednog eura”, koja se održava danas, 19. kolovoza.

Datum akcije dogovoren je još prošlog tjedna, prije tragičnih događaja i velikih požara koji su pogodili područje Omiša i okolice. Zbog novonastalih okolnosti organizatori su odlučili da će značajan dio akcije usmjeriti upravo prema ljudima čiji su domovi i životi pogođeni požarima.

Volonteri će nakon prikupljanja donacija obilaziti stradala područja, popisivati obitelji i utvrđivati njihove stvarne potrebe. Na temelju prikupljenih podataka odlučit će se o obliku pomoći, s ciljem da se ljudima što prije omogući povratak u normalan život.

Organizatori pritom pozivaju građane na strpljenje i oprez te ih mole da ne uplaćuju novac na neprovjerene apele koji se pojavljuju prije službenog početka akcije. Ističu da je za odgovornu humanitarnu pomoć potrebno najprije utvrditi štetu, napraviti troškovnike i popisati osobe kojima je pomoć zaista potrebna.

Kome je pomoć namijenjena?

Sredstva prikupljena u akciji bit će, među ostalim, usmjerena na četiri različite životne situacije.

Prvi dio pomoći namijenjen je obnovi kuće u Glini koja je stradala u potresu, a u kojoj žive dvije djevojčice oboljele od cerebralne paralize. Obnova njihova doma trebala bi osigurati kvalitetnije i sigurnije uvjete za svakodnevni život djevojčica i njihove obitelji.

Pomoć je potrebna i djevojčici iz Koprivnice koja boluje od cerebralne paralize. Sredstva će biti usmjerena na obnovu kuće, ali i uređenje prostorije za vježbanje koja bi joj omogućila bolje uvjete za svakodnevnu rehabilitaciju i provođenje potrebnih vježbi.

Treći cilj akcije je omogućiti robotske i druge potrebne terapije za djecu i odrasle koji ih sami ne mogu financirati. Riječ je o približno deset osoba kojima bi pomoć omogućila terapije potrebne za njihov daljnji oporavak i napredak. Kontinuitet rehabilitacije često je ključan, no troškovi terapija mnogima predstavljaju prepreku koju bez pomoći ne mogu prevladati.

Četvrti dio prikupljenih sredstava bit će usmjeren prema osobama s područja Omiša i okolice koje su u nedavnom požaru izgubile imovinu ili su im stradali domovi. Za njih nakon požara slijedi dug proces obnove i vraćanja svakodnevnog života u normalu, a prikupljena pomoć trebala bi im olakšati prve korake na tom putu.

Četiri različite priče povezuje ista potreba, pomoć koja može napraviti konkretnu razliku. Nekome ona znači sigurniji dom, nekome prostor za rehabilitaciju i vježbanje, nekome mogućnost nastavka terapije, nekome pomoć nakon što je u požaru izgubio imovinu i dio životne sigurnosti, ali svima omogućuje bolje sutra.

Cilj akcije je da što veći broj ljudi uplati najmanje jedan euro, odnosno iznos koji može izdvojiti. Organizatori podsjećaju da i mala donacija, kada se udruži s tisućama drugih uplata, može omogućiti liječenje, terapije, obnovu doma ili pomoć obitelji koja je u vrlo teškoj situaciji.

„Poanta ove akcije je da svatko od nas uplati minimalan iznos od srca, koliko može”, poručuju organizatori.

U prethodnoj akciji prikupljeno je više od 600.000 eura, a organizatori se nadaju da će se sličan rezultat ponoviti i ovoga puta, posebno zbog dodatnih potreba nastalih nakon požara.

„Vaša donacija, kakva god bila, može napraviti promjenu, jer sve je više od nule”, poruka je organizatora.

Kako donirati?

Donacije se mogu uplatiti na račun udruge Chef kuha doma:

IBAN: HR8324020061101283475

Opis plaćanja: DONACIJA

Ili skenirajem koda.

Akcija traje danas, a organizatori pozivaju građane da objavu podijele kako bi informacija došla do što većeg broja ljudi.

„Svaka osoba je bitna, jer se računa samo kada se svi zbrojimo na kraju.

Slobodno objavite kod sebe, pokažite ljudima oko sebe..aposlutno svaka osoba je bitna,jer se računa samo kada se svi zbrojimo na kraju.

Sretno nam", poručili su iz tima „Nenormalni”.