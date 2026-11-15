Pobuna zbog ukidanja Adventa na Mertojaku sve glasnija! Oglasio se i susjedni kotar: "Našem dijelu Splita uskraćuje se božićna radost"

Nezadovoljstvo zbog izostanka Adventa na Mertojaku ne jenjava. Nakon što su građani pokrenuli inicijativu za povratak omiljene blagdanske manifestacije, snažna podrška stigla je i iz susjednog Gradskog kotara Trstenik, odakle poručuju da je riječ o događaju koji ima veliko društveno značenje za stanovnike istočnog dijela Splita.

Odluka da se ove godine ne organizira Advent na Mertojaku izazvala je nezadovoljstvo među dijelom građana, a sada se u cijelu priču uključio i Gradski kotar Trstenik, koji je javno podržao inicijativu za povratak manifestacije.

"Kotar Trstenik u potpunosti podržava inicijativu građana kojom se traži povratak Adventa na Mertojak", poručili su.

"Grad nije prepoznao važnost Adventa"

Iz Trstenika ne skrivaju razočaranje zbog činjenice da će stanovnici ovog dijela Splita, prema sadašnjim najavama, ostati bez tradicionalnog blagdanskog okupljanja. "Kao susjedni kotar, moramo izraziti duboko žaljenje što se našem dijelu grada uskraćuje božićna radost i što Grad nije prepoznao važnost društvenog i socijalnog aspekta koju navedeni Advent ima za stanovnike kako samog Mertojaka, tako i susjednih kotara", istaknuli su. Advent na Mertojaku proteklih je godina bio mjesto okupljanja brojnih obitelji, djece i stanovnika okolnih kvartova. Njegov izostanak tako nije samo pitanje blagdanskog programa, nego i gubitka prostora za druženje i zajedništvo u istočnom dijelu grada.

Adventa na Mertojaku ove godine neće biti, a građani i susjedni Trstenik traže njegov povratak. Treba li Grad Split promijeniti odluku? Da, Advent se mora vratiti na Mertojak Ne, dovoljno je da se Advent održava u centru Splita Da, svaki veći splitski kvart zaslužuje svoj Advent Svejedno mi je Glasaj

Još se nadaju preokretu

Iako se početak adventskog razdoblja približava, iz Trstenika se nadaju da još nije kasno za promjenu odluke.

"Do početka Adventa preostalo je još otprilike dva tjedna, stoga se iskreno nadamo da zahtjevi građana ipak neće biti zanemareni te da će se pronaći volja i način da duh Božića ponovno obasja svima poznati mertojački perivoj", zaključili su iz Gradskog kotara Trstenik. Njihova poruka završava simboličnim izrazom zajedništva dvaju susjednih kvartova: "Mertojak 🫶🏻 Trstenik".