Pobuna u Dalmatinskoj Zagori, mještani ne žele nove solarne elektrane na Promini: "Tražimo reviziju dozvola i zaštitu krškog prostora"

Traže reviziju dokumentacije i hidrogeološka istraživanja

Dio stanovnika Promine izrazio je snažno protivljenje planiranoj izgradnji novih solarnih elektrana na području općine, upozoravajući da bi velike površine krškog prostora mogle biti pretvorene u industrijske energetske zone.Prema navodima iz objave koja se proširila društvenim mrežama, uz projekte koji su već u pripremi ili izgradnji spominje se mogućnost zauzimanja dodatnih nekoliko stotina hektara zemljišta. Mještani zbog toga traže da se prije nastavka zahvata detaljno ispitaju njihovi kumulativni učinci na okoliš i lokalnu zajednicu.

Jedan od glavnih zahtjeva protivnika projekta jest hitna revizija izdanih dozvola i cjelokupne projektne dokumentacije. Posebno inzistiraju na provođenju detaljnih hidrogeoloških istraživanja zbog blizine rijeke Krke i osjetljivosti krškog podzemlja.

Strahuju da bi radovi, održavanje postrojenja ili eventualne havarije mogli utjecati na podzemne vodene tokove, bunare i izvore kojima se dio stanovništva koristi.

Od nadležnih institucija očekuju jasne i javno dostupne odgovore o načinu pranja i održavanja panela, upravljanju oborinskim vodama, zaštiti tla te postupanju u slučaju curenja ulja ili drugih tekućina iz trafostanica i pripadajuće infrastrukture.

Brinu ih krajobraz, poljoprivreda i vrijednost nekretnina

Mještani upozoravaju i na mogući gubitak tradicionalnog krajobraza Promine, obilježenog kršem, suhozidima, pašnjacima i otvorenim vidicima.

Smatraju da bi velike ograđene površine pod panelima mogle otežati stočarstvo, pčelarstvo, lov i slobodno kretanje prostorom te smanjiti turističku privlačnost sela u blizini energetskih zona.

Među njihovim brigama su i buka trafostanica i pretvarača, smanjenje vrijednosti obližnjih kuća i zemljišta te mogući utjecaj na ptice, vegetaciju i ostalu bioraznolikost.

Naglašavaju kako nisu protiv obnovljivih izvora energije kao takvih, nego protiv koncentriranja velikih postrojenja na vrijednom i osjetljivom krškom području bez, kako tvrde, dovoljno uključivanja lokalne zajednice.

Kao alternativu predlažu solare na krovovima i razvoj poljoprivrede

Protivnici projekta smatraju da bi se sredstva iz europskih i nacionalnih fondova prije trebala usmjeravati u postavljanje solarnih panela na krovove obiteljskih kuća, gospodarskih objekata i već izgrađenih površina.

Istodobno predlažu ulaganje u obnovu vinogradarstva, maslinarstva, uzgoj smokava i bajama, stočarstvo, navodnjavanje te razvoj ruralnog turizma.

Poručuju da bi takav razvoj lokalnom stanovništvu donosio neposrednu korist, otvarao radna mjesta i čuvao prostor za buduće generacije.

Od Općine Promina, investitora i nadležnih državnih tijela traže javnu raspravu, predstavljanje cjelovitih podataka o svim povezanim projektima te neovisnu procjenu njihova zajedničkog utjecaja na okoliš, vodu i život stanovnika.