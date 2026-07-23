Pobuna u Dalmatinskoj Zagori, mještani ne žele nove solarne elektrane na Promini: "Tražimo reviziju dozvola i zaštitu krškog prostora"

Traže reviziju dokumentacije i hidrogeološka istraživanja
Jedan od glavnih zahtjeva protivnika projekta jest hitna revizija izdanih dozvola i cjelokupne projektne dokumentacije. Posebno inzistiraju na provođenju detaljnih hidrogeoloških istraživanja zbog blizine rijeke Krke i osjetljivosti krškog podzemlja.
Strahuju da bi radovi, održavanje postrojenja ili eventualne havarije mogli utjecati na podzemne vodene tokove, bunare i izvore kojima se dio stanovništva koristi.
Od nadležnih institucija očekuju jasne i javno dostupne odgovore o načinu pranja i održavanja panela, upravljanju oborinskim vodama, zaštiti tla te postupanju u slučaju curenja ulja ili drugih tekućina iz trafostanica i pripadajuće infrastrukture.
Brinu ih krajobraz, poljoprivreda i vrijednost nekretnina
Mještani upozoravaju i na mogući gubitak tradicionalnog krajobraza Promine, obilježenog kršem, suhozidima, pašnjacima i otvorenim vidicima.
Smatraju da bi velike ograđene površine pod panelima mogle otežati stočarstvo, pčelarstvo, lov i slobodno kretanje prostorom te smanjiti turističku privlačnost sela u blizini energetskih zona.
Među njihovim brigama su i buka trafostanica i pretvarača, smanjenje vrijednosti obližnjih kuća i zemljišta te mogući utjecaj na ptice, vegetaciju i ostalu bioraznolikost.
Naglašavaju kako nisu protiv obnovljivih izvora energije kao takvih, nego protiv koncentriranja velikih postrojenja na vrijednom i osjetljivom krškom području bez, kako tvrde, dovoljno uključivanja lokalne zajednice.
Kao alternativu predlažu solare na krovovima i razvoj poljoprivrede
Protivnici projekta smatraju da bi se sredstva iz europskih i nacionalnih fondova prije trebala usmjeravati u postavljanje solarnih panela na krovove obiteljskih kuća, gospodarskih objekata i već izgrađenih površina.
Istodobno predlažu ulaganje u obnovu vinogradarstva, maslinarstva, uzgoj smokava i bajama, stočarstvo, navodnjavanje te razvoj ruralnog turizma.
Poručuju da bi takav razvoj lokalnom stanovništvu donosio neposrednu korist, otvarao radna mjesta i čuvao prostor za buduće generacije.
Od Općine Promina, investitora i nadležnih državnih tijela traže javnu raspravu, predstavljanje cjelovitih podataka o svim povezanim projektima te neovisnu procjenu njihova zajedničkog utjecaja na okoliš, vodu i život stanovnika.
Na dalmatinskoj planini gradit će se mega solarna elektrana vrijedna više od 100 milijuna eura