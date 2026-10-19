Pobuna na Bačvicama zbog 21 stabla: "Ne damo hladovinu! Ako nas ne poslušaju, spremni smo na prosvjed!"

Najavljeno uklanjanje čak 21 sofore iz Perivoja Bačvice izazvalo je zabrinutost među stanovnicima ovog splitskog kvarta. Iz Gradskog kotara Bačvice stigla je oštra poruka Gradu Splitu i nadležnim službama: traže hitnu obustavu spornih zahvata, objavu stručnih nalaza i izmjenu projekta uređenja, a ne isključuju ni organizaciju mirnog građanskog prosvjeda.

Na Facebook stranici Gradskog kotara Bačvice objavljeno je opširno priopćenje u kojem dosadašnji predsjednik Vijeća kotara upozorava na nezadovoljstvo stanovnika zbog planiranog uklanjanja stabala i mogućeg gubitka prirodne hladovine.

„Perivoj Bačvice ne damo! Hladovina mora biti prioritet, a građani moraju imati završnu riječ!”, poručuje u objavi.

Ističe da njegova reakcija nije samo osobni stav, nego odgovor na brojne poruke, pozive i zahtjeve zabrinutih stanovnika.

„Nismo se borili za obnovu da bismo ostali bez stabala”

U objavi podsjeća da je Vijeće Gradskog kotara Bačvice godinama tražilo obnovu i uređenje Perivoja, ali naglašava da cilj nikada nije bio gubitak postojećeg zelenila.

„Godinama smo kao Vijeće Gradskog kotara Bačvice tražili obnovu i uređenje našeg Perivoja. Borili smo se da ovaj prostor konačno dobije izgled i sadržaje kakve zaslužuje. Ali nismo se borili za uređenje Perivoja da bismo na kraju ostali bez njegovih stabala i prirodne hladovine!”, stoji u objavi.

Posebnu zabrinutost, navodi, izazvale su fotografije drastično orezanih stabala i informacije o planiranom uklanjanju 21 sofore.

Pritom ne osporava potrebu uklanjanja stabala koja bi mogla predstavljati opasnost, ali zahtijeva da se takve odluke temelje na javno dostupnim stručnim nalazima.

„Ako su stabla bolesna i predstavljaju opasnost, neka se to stručno dokaže. Sigurnost građana mora biti na prvom mjestu, ali uklanjanje desetljećima starih stabala bez javno dostupnih stručnih nalaza i jasnog obrazloženja za nas nije prihvatljivo.”

Traže platane i velika stabla umjesto palmi

Jedan od ključnih zahtjeva odnosi se na izmjenu projekta uređenja Perivoja.

Umjesto palmi i niskog raslinja, za koje smatraju da ne mogu nadomjestiti hladovinu postojećih stabala, predlažu sadnju što većeg broja platana i drugih vrsta s velikim krošnjama.

„Perivoj Bačvice mora ostati mjesto u kojem će naši stariji sugrađani, roditelji s djecom i svi stanovnici kvarta moći pronaći prirodni hlad tijekom ljetnih vrućina. Ne trebaju nam samo lijepi projektni nacrti i ukrasno zelenilo. Treba nam park koji će služiti ljudima!”, poručuje se u objavi.

Predlaže se i razmatranje postupnog uklanjanja postojećih sofora, umjesto uklanjanja svih stabala odjednom.

Ako stručnjaci utvrde da pojedina stabla ne predstavljaju opasnost, iz kotara traže da se razmotri njihovo zadržavanje barem dok novoposađena stabla ne razviju dovoljno velike krošnje.

„Ne smijemo dopustiti da naš Perivoj godinama ostane bez hladovine dok nova stabla ne narastu!”

Pet zahtjeva upućenih Gradu Splitu

U objavi je izneseno pet konkretnih zahtjeva prema Gradu Splitu i nadležnim službama.

Prvi je hitna obustava spornih zahvata na stablima dok se ne utvrdi njihova opravdanost, uz iznimku nužnih sigurnosnih intervencija.

Drugi zahtjev odnosi se na javnu objavu stručnih nalaza za svako stablo predviđeno za uklanjanje te neovisnu provjeru njihova zdravstvenog stanja.

Traži se i izmjena projekta uređenja kako bi se prednost dala očuvanju postojećih stabala, sadnji vrsta s velikim krošnjama i postupnoj obnovi zelenila.

Četvrti zahtjev je nova javna prezentacija cjelokupnog projekta, na kojoj bi projektanti i predstavnici Grada trebali jasno prikazati planirana uklanjanja, novu sadnju, budući izgled Perivoja i očekivanu količinu prirodne hladovine.

Konačno, traži se stvarno sudjelovanje građana u donošenju konačnih odluka, uključujući mogućnost izmjene projektnih rješenja na temelju njihovih primjedbi.

„Nova prezentacija mora se održati prije nastavka spornih i nepovratnih zahvata, a ne kada sve bude gotovo!”, naglašava se.

Ne isključuju mirni građanski prosvjed

Dosadašnji predsjednik Vijeća Gradskog kotara Bačvice pozvao je stanovnike da se aktivno uključe u raspravu, šalju fotografije, primjedbe i prijedloge te zatraže odgovore od nadležnih.

Ako njihovi zahtjevi budu ignorirani, najavljuje mogućnost organiziranja mirnog građanskog prosvjeda.

„Ne želimo sukob, ali nećemo ni šutjeti dok se donose odluke koje će desetljećima utjecati na život našega kvarta!”, poručuje.

Naglašava i da podrška obnovi Perivoja nije upitna, ali smatra da uređenje mora značiti više zelenila, više prirodne hladovine i kvalitetniji prostor za sve generacije.

„Bačvice nisu poligon za eksperimentiranje, a naš Perivoj nije samo nacrt na papiru! To je mjesto naših uspomena, odrastanja, druženja i svakodnevnog života.”

„Građani moraju imati završnu riječ”

Na kraju objave stanovnicima je upućen poziv da u komentarima iznesu svoje mišljenje o budućem izgledu Perivoja.

Među pitanjima koja se postavljaju su treba li prednost dati palmama ili velikim stablima koja stvaraju hladovinu, mogu li se postojeće sofore zadržati dok nova stabla ne narastu te treba li projekt izmijeniti i ponovno predstaviti građanima.

„Perivoj Bačvice pripada građanima! Uređenje da – uništavanje hladovine ne! Građani moraju imati završnu riječ!”, zaključuje se u objavi.

Ostaje vidjeti kako će Grad Split i nadležne službe odgovoriti na iznesene zahtjeve te hoće li doći do izmjena planiranog uređenja Perivoja Bačvice.