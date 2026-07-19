Pobuna mještana zbog velikog projekta: "Ne damo obalu i ne želimo luku!"

U subotu navečer, u uvali Studena održana je javna tribina „Quo vadis, Žaborić?”, na kojoj se okupilo više od stotinu stanovnika Žaborića i vlasnika nekretnina.

Velik odaziv još je jednom pokazao koliko je budućnost mjesta važna svim ljudima koji u njemu žive, borave i ulažu.

Tijekom otvorene rasprave sudionici su iznijeli svoja razmišljanja, prijedloge i zabrinutosti vezane uz planiranu prenamjenu uvale Studena u luku otvorenu za javni promet županijskog i lokalnog značaja.

Zaključak tribine bio je nedvosmislen.

Okupljeni su jasno poručili da ne žele izgradnju luka niti prateće infrastrukture koja bi trajno promijenila karakter uvale i mjesta. Posebno su istaknuli protivljenje izgradnji prometnica uz samo more, povećanju prometa i zahvatima koji bi narušili prirodni izgled obale, kvalitetu života i mogućnost slobodnog korištenja mora.

Građani su izrazili nezadovoljstvo činjenicom da se prednost daje projektima čija opravdanost i javni interes nisu uvjerljivo obrazloženi, dok se osnovni komunalni problemi mjesta godinama ne rješavaju. Smatraju kako prioritet trebaju biti projekti koji podižu kvalitetu života stanovnika, a ne zahvati koji trajno mijenjaju prostor bez jasno utvrđenih razvojnih ciljeva i načela održivosti.

Kao ključni prioriteti izdvojeni su izrada Urbanističkog plana uređenja (UPU) kao temeljnog dokumenta za planski i odgovoran razvoj Žaborića, ucrtavanje zelenih tampon zona radi očuvanja prirodnog krajolika i zaštite prostora od prekomjerne izgradnje, izgradnja sustava aglomeracije (izgradnja kanalizacijske mreže i odvodnja otpadnih i oborinskih voda), uređenje šetnice uz more, postavljanje rasvjete primjerene prostoru i načelima održivog razvoja, uređenje javnih površina i plaža te ulaganje u komunalnu infrastrukturu i projekte koji podižu kvalitetu života stanovnika.

Tijekom rasprave sudionici su posebnu zabrinutost izrazili zbog planiranog sidrišta na području poluotoka Oštrica. Istaknuto je kako bi uspostava sidrišta i prateće infrastrukture na tom području dovela do nepovratne ekološke degradacije, ugrozila vrijedna morska staništa, narušila prirodni krajobraz te trajno izmijenila jedan od najvrjednijih prirodnih prostora na ovom dijelu obale, s dugoročnim posljedicama za Žaborić, Grebašticu i okolna mjesta.

Na tribini je naglašeno kako je nužno da se prilikom donošenja svih odluka koje dugoročno određuju izgled i budućnost Žaborića uvažava volja lokalne zajednice, što trenutno nije slučaj.