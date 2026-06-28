Pobjednici 60. Festivala dalmatinskih klapa: Juračić, Šarac, Bošket i Intrade obilježili večer novih skladbi

Večer novih skladbi jubilarnog 60. Festivala dalmatinskih klapa u Omišu donijela je trijumf poznatih autora i emotivne izvedbe koje su obilježile još jedno festivalsko izdanje. Najboljom novom skladbom prema ocjeni stručnog žirija proglašena je "U raju je sebi primi", dok je nagradu za najbolju interpretaciju osvojila ženska klapa Armorin.

Pobjedničku skladbu potpisuju skladatelj Blaženko Juračić i pjesnik Miro Radalj, a izvela ju je muška klapa Bošket. Juračić je nakon proglašenja istaknuo kako je pjesmu svjesno skladao jednostavno, vjerujući da upravo takve skladbe najduže žive među ljudima.

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Jedan od najupečatljivijih trenutaka večeri bio je povratak klape Intrade na omišku pozornicu nakon 16 godina. S pjesmom "Kad zaspu grdelini", autora Dušana Šarca i Pjera Mirića, osvojili su simpatije publike, a Šarac je pritom naglasio kako je s Omišem neraskidivo povezan još od najranijih festivalskih dana te izrazio uvjerenje da klapska pjesma nikada neće izumrijeti.

Veliko zadovoljstvo povratkom nije skrivao ni Tomislav Bralić, koji je priznao da su zbog brojnih obveza u početku dvojili oko nastupa, no pjesma ih je uvjerila da ponovno dođu u Omiš. Zahvalio je publici te poručio kako se nada da će se Intrade vratiti i dogodine.

Nagradu za najbolju interpretaciju osvojila je ženska klapa Armorin izvedbom skladbe "Radunica", koju potpisuju Vedran Bonačić i Pjero Mirić. Članica klape Paulina Đapo istaknula je kako su pjesmu odmah osjetile te da im je poseban izazov i zadovoljstvo premijerno izvoditi nove skladbe.

Druga nagrada žirija pripala je skladbi "U Trogiru san mladost proša", koju je na stihove Jakše Fiamenga uglazbio Joško Ćaleta, a izvela klapa Bošket. Treću nagradu osvojila je pjesma "Put Lepanta gredu brodi", autora Vicka Dragojevića i Pjera Mirića, u izvedbi klape Kaše.

Posebno emotivan trenutak večeri dogodio se kada je ravnatelj Festivala Mijo Stanić uručio plaketu za dugogodišnju predanost Mladenu Kodriću. Njegovu skladbu na ovogodišnji festival, bez njegova znanja, prijavila je kći Ana Kodrić Ivelić, a ganuti autor zahvalio je organizatorima i dugogodišnjoj voditeljici Editi Lučić Jelić.

Nakon završetka Večeri novih skladbi, program jubilarnog Festivala dalmatinskih klapa nastavlja se izbornim večerima za muško i žensko finale na Maloj pjaci.